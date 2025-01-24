https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-mevduat-faizlerinde-son-durum-iste-1-milyon-tlnin-getirisi-1092999174.html

Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekti. Karar... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T06:31+0300

2025-01-24T06:31+0300

2025-01-24T06:31+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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mevduat faizi

faiz oranları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece politika faizi yüzde 45’e çekildi. Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan sıkı para politikası çerçevesinde faizler yüzde 50’ye kadar çıkarılmıştı. Ancak, aralık ayında 250 baz puanlık ilk indirim yapılmıştı.Mevduat faizleri düşüşe geçtiMerkez Bankası’nın kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 53 seviyesinden yüzde 50’nin altına geriledi. Bu düşüşle birlikte, uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 38 ila yüzde 40 arasında değişiyor.1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?Faiz oranlarındaki düşüş, 1 milyon TL’lik bir mevduat yatırımının 32 günlük getirilerini de etkiledi. Ortalama yüzde 45-50 aralığındaki faiz oranlarına göre 32 günlük vadeli mevduatın getirisi 28 bin TL ile 39 bin TL arasında değişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojiden-17-il-icin-kar-yagisi-bircok-kent-icin-saganak-alarmi-istanbul-icin-saat-verildi-1092998358.html

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