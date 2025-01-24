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Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: İşte 1 milyon TL'nin getirisi
Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: İşte 1 milyon TL'nin getirisi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekti. Karar... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T06:31+0300
2025-01-24T06:31+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece politika faizi yüzde 45’e çekildi. Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan sıkı para politikası çerçevesinde faizler yüzde 50’ye kadar çıkarılmıştı. Ancak, aralık ayında 250 baz puanlık ilk indirim yapılmıştı.Mevduat faizleri düşüşe geçtiMerkez Bankası’nın kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 53 seviyesinden yüzde 50’nin altına geriledi. Bu düşüşle birlikte, uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 38 ila yüzde 40 arasında değişiyor.1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?Faiz oranlarındaki düşüş, 1 milyon TL’lik bir mevduat yatırımının 32 günlük getirilerini de etkiledi. Ortalama yüzde 45-50 aralığındaki faiz oranlarına göre 32 günlük vadeli mevduatın getirisi 28 bin TL ile 39 bin TL arasında değişiyor.
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merkez bankası faiz indirimi, 250 baz puan faiz indirimi, politika faizi yüzde 45, mevduat faiz oranları, mevduat faizleri düştü, 2025 faiz kararı, tcmb faiz indirimi, en yüksek mevduat faizi 2025, faiz oranları düştü mü, mevduat getirisi hesaplama, merkez bankası ppk kararı, faiz indirim kararı, 2025 para politikası kurulu, enflasyon ve faiz, mevduat faiz getirisi, 32 günlük vadeli faiz oranları, faizler neden düşüyor, tcmb politika faizi, sıkı para politikası, mevduat faiz oranları 2025, faiz indirimi sonrası mevduat

Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

06:31 24.01.2025
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekti. Karar sonrası bankaların mevduat faiz oranları 11 ay sonra ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. Peki, mevduat faiz oranları ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece politika faizi yüzde 45’e çekildi. Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan sıkı para politikası çerçevesinde faizler yüzde 50’ye kadar çıkarılmıştı. Ancak, aralık ayında 250 baz puanlık ilk indirim yapılmıştı.

Mevduat faizleri düşüşe geçti

Merkez Bankası’nın kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 53 seviyesinden yüzde 50’nin altına geriledi. Bu düşüşle birlikte, uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 38 ila yüzde 40 arasında değişiyor.

1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Faiz oranlarındaki düşüş, 1 milyon TL’lik bir mevduat yatırımının 32 günlük getirilerini de etkiledi. Ortalama yüzde 45-50 aralığındaki faiz oranlarına göre 32 günlük vadeli mevduatın getirisi 28 bin TL ile 39 bin TL arasında değişiyor.
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