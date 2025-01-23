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Mevduat faizleri düşüşte: Parası mevduatta olanları ilgilendiriyor, güncel oranlar paylaşıldı
Mevduat faizleri düşüşte: Parası mevduatta olanları ilgilendiriyor, güncel oranlar paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve artan stopaj oranları, mevduatın cazibesini azaltıyor. Paralarını korumak isteyen yatırımcılar, altın, döviz, borsa ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T07:06+0300
2025-01-23T07:06+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
faiz oranı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz ay uzun süredir devam eden yüksek faiz politikasını bırakarak ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bugün açıklanması beklenen yeni politika faiziyle 250 baz puanlık bir indirimle faizin yüzde 47.5’ten yüzde 45’e düşmesi öngörülüyor.Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, 2025 yılındaki 8 faiz toplantısında da indirimin devam edeceğini tahmin ediyor. Faiz kararına ilişkin yapılacak açıklamalar, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar için ipuçları verecek.Mevduat faizlerinde düşüşFaiz indirimiyle birlikte bankalar, yıllık yüzde 50 oranında verdiği mevduat faizlerini yüzde 45-46 seviyelerine çekti. Eğer bugünkü toplantıda yeni bir indirim gerçekleşirse, faizlerin yüzde 40 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.Bu düşüş, mudilerin gelirlerini önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin:Mevduatın cazibesi kayboluyorMevduat faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendiriyor. Yatırımcılar artık paralarının değerini korumak için borsa, altın, döviz, yatırım fonları ve gayrimenkul gibi alanlara yöneliyor.Özellikle konut ve otomobil sektörlerinde hareketlilik artmış durumda. Yüksek faiz döneminde gerileyen satışlar, son iki ayda hız kazanarak canlanmaya başladı. Bu durum, fiyatlarda yüzde 20-30 civarında artışları beraberinde getirdi.31 Ocak’ta stopaj oranları artabilirGeçtiğimiz Kasım ayında alınan kararla, mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları artırılmıştı. Şu anda:Ancak bu oranların, 1 Şubat’ta yayımlanacak olan Resmi Gazete ile tekrar artırılması bekleniyor. Artan stopaj oranları, yatırımcıların mevduat faizlerini tercih etmesini daha da zorlaştırabilir.Kredi faizleri de geriliyorFaiz indirimleri, konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında da düşüşe neden oluyor. Bu durum, reel ekonomiyi canlandırırken fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlere yol açıyor. Doğru zamanda doğru yatırımlar yapabilenler için kazanç fırsatları doğabilir.
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mevduat, mevduat faizi, faiz oranı
mevduat, mevduat faizi, faiz oranı

Mevduat faizleri düşüşte: Parası mevduatta olanları ilgilendiriyor, güncel oranlar paylaşıldı

07:06 23.01.2025
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Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve artan stopaj oranları, mevduatın cazibesini azaltıyor. Paralarını korumak isteyen yatırımcılar, altın, döviz, borsa ve gayrimenkul gibi seçeneklere yöneliyor. Faizlerin daha da düşmesi beklenirken, konut ve otomobil fiyatlarında hareketlilik hız kazanıyor. Peki, mevduat faizi oranlarında son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz ay uzun süredir devam eden yüksek faiz politikasını bırakarak ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bugün açıklanması beklenen yeni politika faiziyle 250 baz puanlık bir indirimle faizin yüzde 47.5’ten yüzde 45’e düşmesi öngörülüyor.
Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, 2025 yılındaki 8 faiz toplantısında da indirimin devam edeceğini tahmin ediyor. Faiz kararına ilişkin yapılacak açıklamalar, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar için ipuçları verecek.

Mevduat faizlerinde düşüş

Faiz indirimiyle birlikte bankalar, yıllık yüzde 50 oranında verdiği mevduat faizlerini yüzde 45-46 seviyelerine çekti. Eğer bugünkü toplantıda yeni bir indirim gerçekleşirse, faizlerin yüzde 40 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.
Bu düşüş, mudilerin gelirlerini önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin:
1 milyon liralık mevduat için 32 günlük faiz getirisi, mevcut durumda yaklaşık 36 bin TL.
Faiz oranı yüzde 40’a düşerse aynı mevduat, 30 bin TL civarında gelir sağlayacak.

Mevduatın cazibesi kayboluyor

Mevduat faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendiriyor. Yatırımcılar artık paralarının değerini korumak için borsa, altın, döviz, yatırım fonları ve gayrimenkul gibi alanlara yöneliyor.
Özellikle konut ve otomobil sektörlerinde hareketlilik artmış durumda. Yüksek faiz döneminde gerileyen satışlar, son iki ayda hız kazanarak canlanmaya başladı. Bu durum, fiyatlarda yüzde 20-30 civarında artışları beraberinde getirdi.

31 Ocak’ta stopaj oranları artabilir

Geçtiğimiz Kasım ayında alınan kararla, mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları artırılmıştı. Şu anda:
6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10,
1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 7,5,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 5 oranında stopaj uygulanıyor.
Ancak bu oranların, 1 Şubat’ta yayımlanacak olan Resmi Gazete ile tekrar artırılması bekleniyor. Artan stopaj oranları, yatırımcıların mevduat faizlerini tercih etmesini daha da zorlaştırabilir.

Kredi faizleri de geriliyor

Faiz indirimleri, konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında da düşüşe neden oluyor. Bu durum, reel ekonomiyi canlandırırken fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlere yol açıyor. Doğru zamanda doğru yatırımlar yapabilenler için kazanç fırsatları doğabilir.
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