https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/mevduat-faizleri-dususte-parasi-mevduatta-olanlari-ilgilendiriyor-guncel-oranlar-paylasildi-1092958543.html

Mevduat faizleri düşüşte: Parası mevduatta olanları ilgilendiriyor, güncel oranlar paylaşıldı

Mevduat faizleri düşüşte: Parası mevduatta olanları ilgilendiriyor, güncel oranlar paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve artan stopaj oranları, mevduatın cazibesini azaltıyor. Paralarını korumak isteyen yatırımcılar, altın, döviz, borsa ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T07:06+0300

2025-01-23T07:06+0300

2025-01-23T07:06+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

faiz oranı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz ay uzun süredir devam eden yüksek faiz politikasını bırakarak ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bugün açıklanması beklenen yeni politika faiziyle 250 baz puanlık bir indirimle faizin yüzde 47.5’ten yüzde 45’e düşmesi öngörülüyor.Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, 2025 yılındaki 8 faiz toplantısında da indirimin devam edeceğini tahmin ediyor. Faiz kararına ilişkin yapılacak açıklamalar, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar için ipuçları verecek.Mevduat faizlerinde düşüşFaiz indirimiyle birlikte bankalar, yıllık yüzde 50 oranında verdiği mevduat faizlerini yüzde 45-46 seviyelerine çekti. Eğer bugünkü toplantıda yeni bir indirim gerçekleşirse, faizlerin yüzde 40 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.Bu düşüş, mudilerin gelirlerini önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin:Mevduatın cazibesi kayboluyorMevduat faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendiriyor. Yatırımcılar artık paralarının değerini korumak için borsa, altın, döviz, yatırım fonları ve gayrimenkul gibi alanlara yöneliyor.Özellikle konut ve otomobil sektörlerinde hareketlilik artmış durumda. Yüksek faiz döneminde gerileyen satışlar, son iki ayda hız kazanarak canlanmaya başladı. Bu durum, fiyatlarda yüzde 20-30 civarında artışları beraberinde getirdi.31 Ocak’ta stopaj oranları artabilirGeçtiğimiz Kasım ayında alınan kararla, mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları artırılmıştı. Şu anda:Ancak bu oranların, 1 Şubat’ta yayımlanacak olan Resmi Gazete ile tekrar artırılması bekleniyor. Artan stopaj oranları, yatırımcıların mevduat faizlerini tercih etmesini daha da zorlaştırabilir.Kredi faizleri de geriliyorFaiz indirimleri, konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında da düşüşe neden oluyor. Bu durum, reel ekonomiyi canlandırırken fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlere yol açıyor. Doğru zamanda doğru yatırımlar yapabilenler için kazanç fırsatları doğabilir.

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mevduat, mevduat faizi, faiz oranı