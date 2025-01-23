https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/unlu-sarkici-mahsun-kirmizigul-depremle-ilgili-o-uyariyi-anlatti-canini-kurtar-istanbulda-yasama-1092980058.html

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül depremle ilgili o uyarıyı anlattı: 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama'

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül depremle ilgili o uyarıyı anlattı: 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül katıldığı bir televizyon programında ünlü bir deprem profesörünün olası İstanbul depremine yönelik uyarılarını paylaştı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:30+0300

2025-01-23T14:30+0300

2025-01-23T14:30+0300

yaşam

mahsun kırmızıgül

kartalkaya

istanbul

deprem

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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili endişelerini paylaştı. Kırmızıgül yurt dışında karşılaştığı ünlü bir deprem profesörünün kendisini 'canını kurtar İstanbul'da yaşama' dediğini anlattı. Kırmızıgül, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine de kızıyla birlikte şahit olmuştu. Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor” diyerek kritik uyarılarda bulunmuştu. Bir uyarı da ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Canını kurtar uyarısıKırmızıgül katıldığı bir televizyon programında Los Angeles’ta karşılaştığı bir deprem profesörünün İstanbul’da üç kez seminer verdiğini belirterek kendisine yapılan uyarıları gündeme getirdi. "1999'da Adapazarı-Gölcük depremlerini, ardından 6 Şubat depremlerini yaşadık. 45 gün Adıyaman ve Hatay'da kaldım. Biraz derine inmek lâzım. Devletimiz önlem konusunda çok gecikiyor. Şehir planlaması çok önemli" diyen Mahsun Kırmızıgül şunları söyledi:Kartalkaya'daki yangına da tanıklık ettiKartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sırasında aynı bölgede olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, şu paylaşımı yapmıştı: "Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092921194.html

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