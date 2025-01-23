https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/unlu-sarkici-mahsun-kirmizigul-depremle-ilgili-o-uyariyi-anlatti-canini-kurtar-istanbulda-yasama-1092980058.html
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül depremle ilgili o uyarıyı anlattı: 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama'
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül depremle ilgili o uyarıyı anlattı: 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül katıldığı bir televizyon programında ünlü bir deprem profesörünün olası İstanbul depremine yönelik uyarılarını paylaştı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T14:30+0300
2025-01-23T14:30+0300
2025-01-23T14:30+0300
yaşam
mahsun kırmızıgül
kartalkaya
istanbul
deprem
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili endişelerini paylaştı. Kırmızıgül yurt dışında karşılaştığı ünlü bir deprem profesörünün kendisini 'canını kurtar İstanbul'da yaşama' dediğini anlattı. Kırmızıgül, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine de kızıyla birlikte şahit olmuştu. Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor” diyerek kritik uyarılarda bulunmuştu. Bir uyarı da ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Canını kurtar uyarısıKırmızıgül katıldığı bir televizyon programında Los Angeles’ta karşılaştığı bir deprem profesörünün İstanbul’da üç kez seminer verdiğini belirterek kendisine yapılan uyarıları gündeme getirdi. "1999'da Adapazarı-Gölcük depremlerini, ardından 6 Şubat depremlerini yaşadık. 45 gün Adıyaman ve Hatay'da kaldım. Biraz derine inmek lâzım. Devletimiz önlem konusunda çok gecikiyor. Şehir planlaması çok önemli" diyen Mahsun Kırmızıgül şunları söyledi:Kartalkaya'daki yangına da tanıklık ettiKartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sırasında aynı bölgede olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, şu paylaşımı yapmıştı: "Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092921194.html
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mahsun kırmızıgül, kartalkaya, istanbul, deprem
mahsun kırmızıgül, kartalkaya, istanbul, deprem
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül depremle ilgili o uyarıyı anlattı: 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama'
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül katıldığı bir televizyon programında ünlü bir deprem profesörünün olası İstanbul depremine yönelik uyarılarını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili endişelerini paylaştı. Kırmızıgül yurt dışında karşılaştığı ünlü bir deprem profesörünün kendisini 'canını kurtar İstanbul'da yaşama' dediğini anlattı. Kırmızıgül, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine de kızıyla birlikte şahit olmuştu.
Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor” diyerek kritik uyarılarda bulunmuştu. Bir uyarı da ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den geldi.
Kırmızıgül katıldığı bir televizyon programında Los Angeles’ta karşılaştığı bir deprem profesörünün İstanbul’da üç kez seminer verdiğini belirterek kendisine yapılan uyarıları gündeme getirdi.
"1999'da Adapazarı-Gölcük depremlerini, ardından 6 Şubat depremlerini yaşadık. 45 gün Adıyaman ve Hatay'da kaldım. Biraz derine inmek lâzım. Devletimiz önlem konusunda çok gecikiyor. Şehir planlaması çok önemli" diyen Mahsun Kırmızıgül şunları söyledi:
"ABD'de Kaliforniya bölgesi var. Oralarda beton binalar yapamazsınız. Sadece zemini beton olan ahşap yapılar yapabilirsiniz. Birinci derecede deprem bölgesi olduğu için insanlar önlemini almışlar ama Türkiye'ye bakınca çarpık bir kentleşme var. Böyle olmaması gerekiyor. Los Angeles'ta karşılaştığım bir deprem profesörü İstanbul'da üç kez seminer vermiş. O bana; 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama' demişti. 90 yaşındaki bu profesör, 'Ben sizin yetkililere; 'İstanbul'da lütfen metro yapmayın. İstanbul birinci dereceden deprem bölgesi şehir içine doğru yıkılır' dedim ama her geldiğimde hiçbir yetkili maalesef beni dinlemedi."
Kartalkaya'daki yangına da tanıklık etti
Kartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sırasında aynı bölgede olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, şu paylaşımı yapmıştı:
"Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.
Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor."