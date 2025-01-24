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Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'
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Özel, otel yangınına dair ön raporu paylaştı: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi ve otel yönetimi kusurlu'
Özel, otel yangınına dair ön raporu paylaştı: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi ve otel yönetimi kusurlu'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Bolu yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu yayımladı. Rapora göre yangın otelin 4. katındaki... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
yapı denetim
otel
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CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Bolu yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu yayımladı. Rapora göre yangın otelin 4. katındaki restoran bölümünde çıktı.Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının ardından bilirkişi heyetinin ön raporuna göre Bolu Belediyesi'nin adının geçmediğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi ve otel yönetimi kusurlu bulunmuştur" dedi.Bolu'daki yangında kusurlu kim?Özel sosyal medya hesabından ön raporun 3 sayfasını paylaştı ve sorumlular diyerek bakanlıklara seslendi:
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özgür özel, chp, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, yapı denetim, otel, otel yangını, bolu, kartalkaya, grand kartal oteli, grand kartal otel

Özel, otel yangınına dair ön raporu paylaştı: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi ve otel yönetimi kusurlu'

15:20 24.01.2025
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Beyza Cömert
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CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Bolu yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu yayımladı. Rapora göre yangın otelin 4. katındaki restoran bölümünde çıktı.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Bolu yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu yayımladı. Rapora göre yangın otelin 4. katındaki restoran bölümünde çıktı.
Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının ardından bilirkişi heyetinin ön raporuna göre Bolu Belediyesi'nin adının geçmediğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi ve otel yönetimi kusurlu bulunmuştur" dedi.

Bolu'daki yangında kusurlu kim?

Özel sosyal medya hesabından ön raporun 3 sayfasını paylaştı ve sorumlular diyerek bakanlıklara seslendi:
Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı. İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti. Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti. Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU; Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur. Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum. Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Tanju Özcan'dan bilirkişi iddiası: Dosyadan el mi çektirildiler?
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