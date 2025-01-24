https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/oyuncular-mehmet-gunsur-ve-riza-kocaoglu-adliyeye-getirildi-1093020980.html
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:41+0300
2025-01-24T15:41+0300
2025-01-24T15:55+0300
türkiye
rıza kocaoğlu
mehmet günsür
ayşe barım
id iletişim
soruşturma
istanbul adliyesi
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
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ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da polis eşliğinde ifadeye getirildi.Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltinda-dolunay-soysert-ve-halit-ergenc-ifadeye-cagrildi-1093015352.html
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mehmet günsür, rıza kocaoğlu, rıza kocaoğlu ayşe barım, ayşe barım mehmet günsür
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi
15:41 24.01.2025 (güncellendi: 15:55 24.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi.
ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da polis eşliğinde ifadeye getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı.
Oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.