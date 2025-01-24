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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:41+0300
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ayşe barım
id iletişim
soruşturma
istanbul adliyesi
gezi parkı eylemleri
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ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da polis eşliğinde ifadeye getirildi.Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltinda-dolunay-soysert-ve-halit-ergenc-ifadeye-cagrildi-1093015352.html
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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi

15:41 24.01.2025 (güncellendi: 15:55 24.01.2025)
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Ayrıntılar geliyor
Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi.
ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da polis eşliğinde ifadeye getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı.

Oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
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