https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/oyuncular-mehmet-gunsur-ve-riza-kocaoglu-adliyeye-getirildi-1093020980.html

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme : Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:41+0300

2025-01-24T15:41+0300

2025-01-24T15:55+0300

türkiye

rıza kocaoğlu

mehmet günsür

ayşe barım

id iletişim

soruşturma

istanbul adliyesi

gezi parkı eylemleri

taksim gezi parkı olayları

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ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da polis eşliğinde ifadeye getirildi.Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltinda-dolunay-soysert-ve-halit-ergenc-ifadeye-cagrildi-1093015352.html

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