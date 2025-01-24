https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltinda-dolunay-soysert-ve-halit-ergenc-ifadeye-cagrildi-1093015352.html
Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:18+0300
2025-01-24T13:18+0300
2025-01-24T13:28+0300
türkiye
halit ergenç
ayşe barım
gözaltı
gözaltı kararı
gezi parkı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093016063_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_36ab3151293887d04bd21296c80724c4.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.Savcılık, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’i ifade vermek üzere çağırdı. İki oyuncu savcılıkta ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltina-alindi-1093000616.html
türkiye
gezi parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093016063_24:0:664:480_1920x0_80_0_0_07109b2d54bd1582bd3afbcf174ff12e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halit ergenç, ayşe barım, gözaltı, gözaltı kararı, gezi parkı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika
halit ergenç, ayşe barım, gözaltı, gözaltı kararı, gezi parkı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika
Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
13:18 24.01.2025 (güncellendi: 13:28 24.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlattı. Barım'on gözaltına alınmasının ardından Halit Ergenç ile Dolunay Soysert de ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Savcılık, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’i ifade vermek üzere çağırdı. İki oyuncu savcılıkta ifade verecek.