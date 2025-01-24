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Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.Savcılık, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’i ifade vermek üzere çağırdı. İki oyuncu savcılıkta ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltina-alindi-1093000616.html
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halit ergenç, ayşe barım, gözaltı, gözaltı kararı, gezi parkı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika
halit ergenç, ayşe barım, gözaltı, gözaltı kararı, gezi parkı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika

Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

13:18 24.01.2025 (güncellendi: 13:28 24.01.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaHalit Ergenç
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlattı. Barım'on gözaltına alınmasının ardından Halit Ergenç ile Dolunay Soysert de ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Savcılık, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’i ifade vermek üzere çağırdı. İki oyuncu savcılıkta ifade verecek.
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
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