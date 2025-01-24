https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltinda-dolunay-soysert-ve-halit-ergenc-ifadeye-cagrildi-1093015352.html

Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Menajer Ayşe Barım gözaltında: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T13:18+0300

2025-01-24T13:18+0300

2025-01-24T13:28+0300

türkiye

halit ergenç

ayşe barım

gözaltı

gözaltı kararı

gezi parkı

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

son dakika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve planlayıcıları arasında yer aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.Savcılık, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’i ifade vermek üzere çağırdı. İki oyuncu savcılıkta ifade verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltina-alindi-1093000616.html

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halit ergenç, ayşe barım, gözaltı, gözaltı kararı, gezi parkı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika