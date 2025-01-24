https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/owyn-firtinasi-irlanda-ve-ingiltereyi-vurdu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1093034029.html

Éowyn Fırtınası İrlanda ve İngiltere'yi vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Éowyn Fırtınası İrlanda ve İngiltere'yi vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İrlanda ve İngiltere, Éowyn Fırtınası'nın etkisi altında. Şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı felç ederken, İrlanda'da bir kişi devrilen ağacın altında kalarak... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T22:36+0300

2025-01-24T22:36+0300

2025-01-24T22:36+0300

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éowyn fırtınası

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İrlanda ve İngiltere, bu zamana kadar yaşadıkları son yılların en şiddetli hava olaylarından biri olan Éowyn Fırtınası'nın etkisiyle mücadele ediyor. Saatte 130 kilometreyi bulan rüzgarlar ve yoğun yağışları beraberinde getirdi.İrlanda'nın güneybatısında, devrilen bir ağacın bir aracın üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bunun yanı sıra, elektrik kesintileri ve su baskınları birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. İngiltere'de da bazı şehirlerde fırtına nedeniyle demiryolu ve uçak seferleri iptal edildi.Meteorologlar, Éowyn Fırtınası'nın etkilerinin birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor. Özellikle kıyı bölgelerde daha fazla sel ve rüzgar kaynaklı hasar riski olduğu ifade ediliyor. İngiltere Meteoroloji Kurumu, halka fırtınanın tehlikelerine karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.İrlanda ve İngiltere, Atlantik Okyanusu'ndan gelen yoğun basınç sistemleri nedeniyle sık sık şiddetli fırtınalarla karşılaşıyor. Éowyn, 2017 yılında bölgeyi etkisi altına alan ve büyük yıkıma neden olan Ophelia Fırtınası’ndan bu yana görülen en ciddi fırtınalardan biri olarak değerlendiriliyor. Ophelia, İrlanda’da üç kişinin ölümüne ve milyonlarca euro değerinde zarara yol açmıştı.Éowyn Fırtınası'nın etkilerinin özellikle önümüzdeki 48 saat boyunca hissedileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede yaşayanların hava durumu uyarılarını takip etmelerini ve sel riskine karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

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