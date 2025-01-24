https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/new-yorka-nazar-degdi-5-gundur-saldiri-yok-duyurusundan-4-dakika-sonra-saldiri-oldu-1093026210.html

New York'a nazar değdi: '5 gündür saldırı yok' duyurusundan 4 dakika sonra saldırı oldu

New York'a nazar değdi: '5 gündür saldırı yok' duyurusundan 4 dakika sonra saldırı oldu

Sputnik Türkiye

New York City, otuz yılın ardından ilk kez beş gün boyunca ateşli silah şiddeti vakası yaşanmadı. Ancak bu gelişme, polis açıklamasından dakikalar sonra sona... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:11+0300

2025-01-24T18:11+0300

2025-01-24T18:11+0300

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silahlı saldırı

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ABD'nin New York eyaletinde son 30 yıldır ilk kez beş gün boyunca silahlı saldırı yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD), bu nadir durumu resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ancak, bu açıklamanın üzerinden sadece dört dakika geçmişti ki silahlı bir saldırı gerçekleşti ve şehirdeki 'şiddetsiz serinin' sona erdiği açıklandı.NYPD'ye göre, bu kadar uzun bir süre ateşli silah şiddeti olmaması en son 1993 yılında kaydedildi. Şehrin özellikle 1990’lı yıllardaki yüksek suç oranları göz önüne alındığında, beş gün boyunca süren bu 'şiddet sessizliği' dönemi oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. New York'ta geçen yıl günde ortalama ikiden fazla silahlı saldırı yaşandı ancak polis pazar ile perşembe arasında herhangi bir olay kaydetmedi. New York Polis Departmanı, 1994'te oluşturulan polis bilgisayar sistemine atıfta bulunarak X'te "Bu, CompStat döneminin başlangıcından bu yana silahlı saldırı mağduru olmadan geçirdiğimiz en uzun süre" dedi. Bunun 'NYPD üyelerinin her gün yaptığı cesur çalışma' nedeniyle olduğunu söylendi.Ancak gönderi yayınlandıktan sadece dört dakika sonra, New York Post'un bildirdiğine göre, 34 yaşındaki bir adam Brooklyn'de birden fazla kez vurulmasıyla seri sona erdi. Polis, kurbanın durumunun stabil olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.Polis yetkilileri, 2024’ün sonunda silahlı saldırıların, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında azaldığını belirtti. Ancak, her olayın kamu güvenliği üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceği de vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/new-yorktaki-gece-kulubunun-disinda-meydana-gelen-toplu-silahli-saldirida-en-az-10-kisi-yaralandi-1092267734.html

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