https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/nbade-sirp-yildiz-nikola-jokic-resmen-alev-aldi-35-sayi-22-ribaunt-ve-17-asist-atti-pes-pese-5inci-1093006181.html

NBA'de Sırp yıldız Nikola Jokic resmen alev aldı: 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asist

NBA'de Sırp yıldız Nikola Jokic resmen alev aldı: 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asist

Sputnik Türkiye

Nikola Jokic, Denver Nuggets’ın Sacramento Kings’i 132-123 yendiği maçta 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistle üst üste 5. kez 'triple-double' yaptı. Milwaukee... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T10:38+0300

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında karşılaştığı Sacramento Kings’i 132-123 mağlup ederken, Nikola Jokic sergilediği performansla dikkat çekti.Ligde oynanan 9 karşılaşmadan en öne çıkanı, Nuggets ile Kings arasındaki mücadele oldu. Ev sahibi Nuggets, rakibini 9 sayı farkla yenerken, Jokic 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistlik performansıyla peş peşe 5. “triple-double”ına imza attı. Sezonun en çok “triple-double” yapan oyuncusu konumundaki Jokic, bu istatistiğini 20’ye yükseltti.Kings cephesinde Domantas Sabonis 23 sayı ve 17 ribauntluk katkı sağlarken, DeMar DeRozan 24 sayı üretti.Bucks’tan 5. galibiyet serisiDoğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat’i 125-96 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.Bucks’ta Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla galibiyete önemli katkı sağlarken, Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.Heat’te Kel’el Ware 22 sayı ve 10 ribaunt, Tyler Herro ise 21 sayı ve 9 asistle oynadı.Gecenin sonuçları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/galatasaraya-yonelik-bahis-iddialari-takipsizlik-karari-kaldirildi-1093001493.html

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