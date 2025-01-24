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NBA'de Sırp yıldız Nikola Jokic resmen alev aldı: 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asist
NBA'de Sırp yıldız Nikola Jokic resmen alev aldı: 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asist
Sputnik Türkiye
Nikola Jokic, Denver Nuggets’ın Sacramento Kings’i 132-123 yendiği maçta 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistle üst üste 5. kez 'triple-double' yaptı. Milwaukee... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında karşılaştığı Sacramento Kings’i 132-123 mağlup ederken, Nikola Jokic sergilediği performansla dikkat çekti.Ligde oynanan 9 karşılaşmadan en öne çıkanı, Nuggets ile Kings arasındaki mücadele oldu. Ev sahibi Nuggets, rakibini 9 sayı farkla yenerken, Jokic 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistlik performansıyla peş peşe 5. “triple-double”ına imza attı. Sezonun en çok “triple-double” yapan oyuncusu konumundaki Jokic, bu istatistiğini 20’ye yükseltti.Kings cephesinde Domantas Sabonis 23 sayı ve 17 ribauntluk katkı sağlarken, DeMar DeRozan 24 sayı üretti.Bucks’tan 5. galibiyet serisiDoğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat’i 125-96 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.Bucks’ta Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla galibiyete önemli katkı sağlarken, Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.Heat’te Kel’el Ware 22 sayı ve 10 ribaunt, Tyler Herro ise 21 sayı ve 9 asistle oynadı.Gecenin sonuçları
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nba, basketbol, sacramento, demar derozan , miami, denver nuggets, milwaukee bucks, sırbistan, denver, miami heat
nba, basketbol, sacramento, demar derozan , miami, denver nuggets, milwaukee bucks, sırbistan, denver, miami heat

NBA'de Sırp yıldız Nikola Jokic resmen alev aldı: 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asist

10:38 24.01.2025 (güncellendi: 10:41 24.01.2025)
© AP Photo / David ZalubowskiNikola Jokic
Nikola Jokic - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
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Nikola Jokic, Denver Nuggets’ın Sacramento Kings’i 132-123 yendiği maçta 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistle üst üste 5. kez 'triple-double' yaptı. Milwaukee Bucks ise Miami Heat’i 125-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında karşılaştığı Sacramento Kings’i 132-123 mağlup ederken, Nikola Jokic sergilediği performansla dikkat çekti.
Ligde oynanan 9 karşılaşmadan en öne çıkanı, Nuggets ile Kings arasındaki mücadele oldu. Ev sahibi Nuggets, rakibini 9 sayı farkla yenerken, Jokic 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistlik performansıyla peş peşe 5. “triple-double”ına imza attı. Sezonun en çok “triple-double” yapan oyuncusu konumundaki Jokic, bu istatistiğini 20’ye yükseltti.
Kings cephesinde Domantas Sabonis 23 sayı ve 17 ribauntluk katkı sağlarken, DeMar DeRozan 24 sayı üretti.

Bucks’tan 5. galibiyet serisi

Doğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat’i 125-96 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Bucks’ta Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla galibiyete önemli katkı sağlarken, Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.
Heat’te Kel’el Ware 22 sayı ve 10 ribaunt, Tyler Herro ise 21 sayı ve 9 asistle oynadı.

Gecenin sonuçları

Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 79-101
Atlanta Hawks - Toronto Raptors: 119-122
Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks: 115-121
Milwaukee Bucks - Miami Heat: 125-96
Denver Nuggets - Sacramento Kings: 132-123
Golden State Warriors - Chicago Bulls: 131-106
Los Angeles Lakers - Boston Celtics: 117-96
Los Angeles Clippers - Washington Wizards: 110-93
Indiana Pacers - San Antonio Spurs: 110-140
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