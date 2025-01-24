https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/galatasaraya-yonelik-bahis-iddialari-takipsizlik-karari-kaldirildi-1093001493.html

Galatasaray’a yönelik bahis iddiaları: Takipsizlik kararı kaldırıldı

Galatasaray’a yönelik bahis iddiaları: Takipsizlik kararı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü ve bazı bağlı kuruluşları hakkında, "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. İstanbul Sulh Ceza... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T08:52+0300

2025-01-24T08:52+0300

2025-01-24T08:52+0300

spor

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yasadışı bahis

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İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve yöneticilerden Eray Yazgan hakkında "kişileri yasa dışı bahse teşvik" suçundan verilen 11 Ekim 2024 tarihli takipsizlik kararını kaldırdı. Kararın kaldırılmasına, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın itirazı üzerine eksik ve yetersiz soruşturma yapıldığı gerekçesiyle hükmedildi.Reklam i̇ddialarına i̇ncelemeKararda, 14 Eylül 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında, stadyumda bulunan dijital led panolarında ve futbolcuların formalarında yer alan "meritking.news" reklamına dikkat çekildi. Bu reklamın, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğuna dair iddiaların araştırılması gerektiği belirtildi.Galatasaray’ın resmi internet sitesinde 15 Eylül 2024’te yapılan açıklamada, "meritking.news" markasıyla 14 milyon 60 bin dolar + KDV bedelle sponsorluk sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Kararda, söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, yöneticilerinin kimler olduğu ve yasa dışı bahisle bağlantısının bulunup bulunmadığına dair detaylı inceleme yapılması gerektiği vurgulandı.Eksik ve yetersiz araştırma tespitiHakimlik, söz konusu soruşturmanın eksik ve yetersiz olduğunu belirterek şu adımların atılmasını istedi:Soruşturma genişletiliyorHakimlik, soruşturmanın genişletilmesine ve dosyanın gereği yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine karar verdi. Kararda ayrıca, dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.Sponsorluk sözleşmesinin detayları araştırılacakKararda, Galatasaray ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sponsorluk sözleşmesinin detaylarının incelenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle, şirketin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısı olup olmadığının tespiti için ek delillerin toplanması gerektiği vurgulandı.

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