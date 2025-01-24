https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojinin-ardindan-akomdan-istanbul-icin--saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-1093005993.html
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:48+0300
2025-01-24T10:48+0300
2025-01-24T10:48+0300
türkiye
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftanın hava tahmini raporuna göre, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli ve Yalova çevrelerinde de etkili olması beklenen yağışların olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.Raporda, yağışların yarın gün boyu aralıklarla devam edeceği ve bölge genelinde trafik ve ulaşımda aksamalar, su baskınları gibi risklerin yaşanabileceği belirtildi.AKOM’dan da uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, sağanak yağışın gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı ve aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojiden-17-il-icin-kar-yagisi-bircok-kent-icin-saganak-alarmi-istanbul-icin-saat-verildi-1092998358.html
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hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak yağış, yarın aralıklarla devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftanın hava tahmini raporuna göre, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli ve Yalova çevrelerinde de etkili olması beklenen yağışların olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Raporda, yağışların yarın gün boyu aralıklarla devam edeceği ve bölge genelinde trafik ve ulaşımda aksamalar, su baskınları gibi risklerin yaşanabileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, sağanak yağışın gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı ve aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.