https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojinin-ardindan-akomdan-istanbul-icin--saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-1093005993.html

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T10:48+0300

2025-01-24T10:48+0300

2025-01-24T10:48+0300

türkiye

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftanın hava tahmini raporuna göre, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli ve Yalova çevrelerinde de etkili olması beklenen yağışların olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.Raporda, yağışların yarın gün boyu aralıklarla devam edeceği ve bölge genelinde trafik ve ulaşımda aksamalar, su baskınları gibi risklerin yaşanabileceği belirtildi.AKOM’dan da uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, sağanak yağışın gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı ve aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojiden-17-il-icin-kar-yagisi-bircok-kent-icin-saganak-alarmi-istanbul-icin-saat-verildi-1092998358.html

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hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü