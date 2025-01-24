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Meteoroloji'den 17 il için kar yağışı, birçok kent için sağanak alarmı: İstanbul için saat verildi, şiddetli geliyor
Meteoroloji'den 17 il için kar yağışı, birçok kent için sağanak alarmı: İstanbul için saat verildi, şiddetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak yağış uyarıları... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu duyurdu.17 il için kar yağışı ve 11 kente de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Edirne’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 9 derece üzerinde olacağını duyurdu.İstanbul’a kar yağacak mı?Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da ocak sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Ancak, cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak hava durumuÇANAKKALE °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluA.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıMALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu
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Meteoroloji'den 17 il için kar yağışı, birçok kent için sağanak alarmı: İstanbul için saat verildi, şiddetli geliyor

06:06 24.01.2025 (güncellendi: 06:07 24.01.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak yağış uyarıları yapıldı. İstanbul’da kuvvetli sağanak beklenirken, Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. MGM'nin son tahminine göre, bugün 17 ilde kar yağışı ve 11 ilde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu duyurdu.17 il için kar yağışı ve 11 kente de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Edirne’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 9 derece üzerinde olacağını duyurdu.

İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da ocak sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Ancak, cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak hava durumu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu
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