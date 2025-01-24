https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meteorolojiden-17-il-icin-kar-yagisi-bircok-kent-icin-saganak-alarmi-istanbul-icin-saat-verildi-1092998358.html

Meteoroloji'den 17 il için kar yağışı, birçok kent için sağanak alarmı: İstanbul için saat verildi, şiddetli geliyor

Meteoroloji'den 17 il için kar yağışı, birçok kent için sağanak alarmı: İstanbul için saat verildi, şiddetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak yağış uyarıları... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T06:06+0300

2025-01-24T06:06+0300

2025-01-24T06:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu duyurdu.17 il için kar yağışı ve 11 kente de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Edirne’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 9 derece üzerinde olacağını duyurdu.İstanbul’a kar yağacak mı?Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da ocak sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Ancak, cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak hava durumuÇANAKKALE °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluA.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıMALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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