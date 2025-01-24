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Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk: 1 ay vadeli depo alım ihalesi açıldı
Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk: 1 ay vadeli depo alım ihalesi açıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 yıl aradan sonra 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi açtı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T16:43+0300
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ekonomi
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TCMB, 100 milyar liralık, 900 milyar liralık ve 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi açtı.TCMB'nin, 21 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 50 milyar 450 milyon lira, gerçekleşme tutarı 21 milyar 950 milyon lira oldu.İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.Banka, en son 29 Eylül 2004 yılında 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi açmıştı.27 Ocak vadeli 900 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 645 milyar 924 milyon, gerçekleşme tutarı ise 644 milyar 614 milyon lira oldu.İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,5, maksimum faiz oranı yüzde 45 ve ortalama faiz oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti.Bankanın 31 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ve gerçekleşme tutarı 16 milyar lira oldu.İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), istanbul, tl, ihale
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), istanbul, tl, ihale

Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk: 1 ay vadeli depo alım ihalesi açıldı

16:43 24.01.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 yıl aradan sonra 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi açtı.
TCMB, 100 milyar liralık, 900 milyar liralık ve 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi açtı.
TCMB'nin, 21 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 50 milyar 450 milyon lira, gerçekleşme tutarı 21 milyar 950 milyon lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.
Banka, en son 29 Eylül 2004 yılında 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi açmıştı.
27 Ocak vadeli 900 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 645 milyar 924 milyon, gerçekleşme tutarı ise 644 milyar 614 milyon lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,5, maksimum faiz oranı yüzde 45 ve ortalama faiz oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti.
Bankanın 31 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ve gerçekleşme tutarı 16 milyar lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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