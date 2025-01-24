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Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:54+0300
2025-01-24T07:54+0300
2025-01-24T08:06+0300
türkiye
ayşe barım
gözaltı
gözaltı kararı
gezi parkı
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Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.
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son dakika ayşe barım, ayşe barım gözaltına mı alındı, ayşe barım kimdir, ayşe barım nereli, ayşe barım neden gözaltına alındı
son dakika ayşe barım, ayşe barım gözaltına mı alındı, ayşe barım kimdir, ayşe barım nereli, ayşe barım neden gözaltına alındı
Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
07:54 24.01.2025 (güncellendi: 08:06 24.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım, açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken ev ve işyerinde arama yapılıyor.
Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.
Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.
2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.