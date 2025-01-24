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SON DAKİKA | Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
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Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:54+0300
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Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.
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Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

07:54 24.01.2025 (güncellendi: 08:06 24.01.2025)
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Ayrıntılar geliyor
Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım, açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken ev ve işyerinde arama yapılıyor.

Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.
Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.
2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.
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