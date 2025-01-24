https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/menajer-ayse-barim-gozaltina-alindi-1093000616.html

Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

ayşe barım

gözaltı

gözaltı kararı

gezi parkı

son dakika

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Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.

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