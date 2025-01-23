https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html

‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’

‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’

Sputnik Türkiye

DHC lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T23:42+0300

2025-01-23T23:42+0300

2025-01-23T23:40+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

denis puşilin

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

rossiya 24

zaporojye bölgesi

rus ordusu

tugay

ültimatom

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin DHC’deki Velikaya Novoselka kent tipi yerleşiminde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini söyledi.Kimakovskiy, “Velikaya Novoselka'da birkaç gündür sağlam bir düşman savunması yok. Sadece bölgenin kuzeyinde küçük bir direniş söz konusu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110. Tugayına, birlik komutanlarımız tarafından teslim olması için ültimatom verildi” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tugaya, mevzileri tutma talimatı verdiğini belirten Kimakovskiy, “Oysa ki, ikmal, mühimmat sevkiyatı ve yaralıların tahliyesi konusunda hiçbir lojistik planları yok. Dolayısıyla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi VelikayaNovoselka'daki garnizonu fiilen imhaya mahkum ediyor” diye konuştu.Daha önce Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Velikaya Novoselka'daki garnizonun tahliyesini organize etmeye çalıştığını, ancak engelsiz bir çıkış için tüm fırsatları kaçırdığını ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel-stratejik grubu ‘Hortitsa’nın sözcüsü Viktor Tregubov, Velikaya Novoselka'daki durumun gergin olduğunu ve Ukrayna birliklerinin kendilerini Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatması içinde bulma riski olduğunu söylemişti.Velikaya Novoselka, DHC ile Zaporojye Bölgesi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yerleşim yerinde Ukrayna ordusunun büyük bir komuta ve lojistik merkezi bulunuyor.

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

zaporojye bölgesi

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rossiya 24, zaporojye bölgesi, rus ordusu, tugay, ültimatom, vladimir rogov