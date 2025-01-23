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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html
‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’
‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’
Sputnik Türkiye
DHC lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T23:42+0300
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ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
denis puşilin
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
rossiya 24
zaporojye bölgesi
rus ordusu
tugay
ültimatom
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin DHC’deki Velikaya Novoselka kent tipi yerleşiminde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini söyledi.Kimakovskiy, “Velikaya Novoselka'da birkaç gündür sağlam bir düşman savunması yok. Sadece bölgenin kuzeyinde küçük bir direniş söz konusu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110. Tugayına, birlik komutanlarımız tarafından teslim olması için ültimatom verildi” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tugaya, mevzileri tutma talimatı verdiğini belirten Kimakovskiy, “Oysa ki, ikmal, mühimmat sevkiyatı ve yaralıların tahliyesi konusunda hiçbir lojistik planları yok. Dolayısıyla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi VelikayaNovoselka'daki garnizonu fiilen imhaya mahkum ediyor” diye konuştu.Daha önce Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Velikaya Novoselka'daki garnizonun tahliyesini organize etmeye çalıştığını, ancak engelsiz bir çıkış için tüm fırsatları kaçırdığını ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel-stratejik grubu ‘Hortitsa’nın sözcüsü Viktor Tregubov, Velikaya Novoselka'daki durumun gergin olduğunu ve Ukrayna birliklerinin kendilerini Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatması içinde bulma riski olduğunu söylemişti.Velikaya Novoselka, DHC ile Zaporojye Bölgesi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yerleşim yerinde Ukrayna ordusunun büyük bir komuta ve lojistik merkezi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rogov-ukrayna-saflarinda-savasan-japon-ozel-harekat-subayi-olduruldu-1092975045.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rossiya 24, zaporojye bölgesi, rus ordusu, tugay, ültimatom, vladimir rogov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rossiya 24, zaporojye bölgesi, rus ordusu, tugay, ültimatom, vladimir rogov

‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’

23:42 23.01.2025
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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DHC lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin DHC’deki Velikaya Novoselka kent tipi yerleşiminde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayına teslim olması için ültimatom verdiğini söyledi.
Kimakovskiy, “Velikaya Novoselka'da birkaç gündür sağlam bir düşman savunması yok. Sadece bölgenin kuzeyinde küçük bir direniş söz konusu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110. Tugayına, birlik komutanlarımız tarafından teslim olması için ültimatom verildi” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tugaya, mevzileri tutma talimatı verdiğini belirten Kimakovskiy, “Oysa ki, ikmal, mühimmat sevkiyatı ve yaralıların tahliyesi konusunda hiçbir lojistik planları yok. Dolayısıyla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi VelikayaNovoselka'daki garnizonu fiilen imhaya mahkum ediyor” diye konuştu.
Daha önce Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Velikaya Novoselka'daki garnizonun tahliyesini organize etmeye çalıştığını, ancak engelsiz bir çıkış için tüm fırsatları kaçırdığını ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel-stratejik grubu ‘Hortitsa’nın sözcüsü Viktor Tregubov, Velikaya Novoselka'daki durumun gergin olduğunu ve Ukrayna birliklerinin kendilerini Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatması içinde bulma riski olduğunu söylemişti.
Velikaya Novoselka, DHC ile Zaporojye Bölgesi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yerleşim yerinde Ukrayna ordusunun büyük bir komuta ve lojistik merkezi bulunuyor.
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