Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
© Sputnik / Александр Щербак
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Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin'le görüşmek istediğine dair açıklamaları peş peşe gelirken Kremlin'den yapılan açıklamada Washington'dan somut sinyal gelmediğine dikkat çekildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ve Washington'dan somut sinyal beklediğini söyledi.
Gazetecilerin olası Putin-Trump görüşmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin, Devlet Başkanı Trump'la konuşmaya hazır. Biz sinyal bekliyoruz, herkes hazır. Bundan dolayı burada bir kahve falı bakmak zor. Eğer bir şeyler olursa, olur olmaz sizi bilgilendireceğiz" dedi.
Gazetecilerin olası Putin-Trump görüşmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin, Devlet Başkanı Trump'la konuşmaya hazır. Biz sinyal bekliyoruz, herkes hazır. Bundan dolayı burada bir kahve falı bakmak zor. Eğer bir şeyler olursa, olur olmaz sizi bilgilendireceğiz" dedi.
'Zelenskiy müzakerelere hazır olamaz, zira onları yasakladı'
Peskov'a Trump'ın 'Zelenskiy'in müzakerelere hazır olduğu' yönündeki açıklamaları da soruldu.
Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakerelere hazır olamayacağını, zira kendisi görevde olduğu sürece Kiev'in müzakere masasına oturmasının yasaklandığını vurguladı.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” demişti.
Ukrayna tarafının Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirten ABD Başkanı, ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yinelemişti.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” demişti.
Ukrayna tarafının Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirten ABD Başkanı, ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yinelemişti.