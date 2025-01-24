https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html

Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır

Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır

Sputnik Türkiye

Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin'le görüşmek istediğine dair açıklamaları peş peşe gelirken Kremlin'den yapılan açıklamada... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T14:25+0300

2025-01-24T14:25+0300

2025-01-24T14:25+0300

ukrayna krizi

putin-trump görüşmesi

donald trump

vladimir zelenskiy

washington

ukrayna

başkan

kremlin

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

putin-erdoğan görüşmesi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ve Washington'dan somut sinyal beklediğini söyledi.Gazetecilerin olası Putin-Trump görüşmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin, Devlet Başkanı Trump'la konuşmaya hazır. Biz sinyal bekliyoruz, herkes hazır. Bundan dolayı burada bir kahve falı bakmak zor. Eğer bir şeyler olursa, olur olmaz sizi bilgilendireceğiz" dedi.'Zelenskiy müzakerelere hazır olamaz, zira onları yasakladı'Peskov'a Trump'ın 'Zelenskiy'in müzakerelere hazır olduğu' yönündeki açıklamaları da soruldu.Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakerelere hazır olamayacağını, zira kendisi görevde olduğu sürece Kiev'in müzakere masasına oturmasının yasaklandığını vurguladı.İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” demişti.Ukrayna tarafının Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirten ABD Başkanı, ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-kievin-haftalik-zayiati-yaklasik-13-bin-oldu-1093015562.html

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