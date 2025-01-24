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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-kievin-haftalik-zayiati-yaklasik-13-bin-oldu-1093015562.html
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti, Kiev'in haftalık zayiatı yaklaşık 13 bin oldu
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti, Kiev'in haftalık zayiatı yaklaşık 13 bin oldu
Sputnik Türkiye
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:17+0300
2025-01-24T13:17+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Timofeyevka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Timofeyevka'yı ele geçirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi 9'a yükseldi.Bakanlık, Rus ordusunun hafta boyunca Ukrayna'nın kritik enerji tesislerine, savunma sanayi işletmelerine ve İHA montaj atölyelerine 8 grup taarruzu gerçekleştirdiğini belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bir haftalık süreçte 12 bin 815 askerini yitirdi.Aynı dönemde cephe hattında görevli 17 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 5 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 17 ABD yapımı HIMARS roketi ile 752 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/transdinyesterde-alarm-canlari-caliyor-2-gunluk-dogalgazimiz-kaldi-1093010324.html
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kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), himars, fransız, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass
kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), himars, fransız, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti, Kiev'in haftalık zayiatı yaklaşık 13 bin oldu

13:17 24.01.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovDonetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo kenti
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Timofeyevka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Timofeyevka'yı ele geçirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi 9'a yükseldi.

Bakanlık, Rus ordusunun hafta boyunca Ukrayna'nın kritik enerji tesislerine, savunma sanayi işletmelerine ve İHA montaj atölyelerine 8 grup taarruzu gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bir haftalık süreçte 12 bin 815 askerini yitirdi.

Aynı dönemde cephe hattında görevli 17 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.

Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 5 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 17 ABD yapımı HIMARS roketi ile 752 İHA'yı imha etti.
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