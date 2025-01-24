https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-kievin-haftalik-zayiati-yaklasik-13-bin-oldu-1093015562.html

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti, Kiev'in haftalık zayiatı yaklaşık 13 bin oldu

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti, Kiev'in haftalık zayiatı yaklaşık 13 bin oldu

Sputnik Türkiye

Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T13:17+0300

2025-01-24T13:17+0300

2025-01-24T13:17+0300

ukrayna krizi

kiev

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

himars

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rus ordusu

rusya ordusu

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Timofeyevka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Timofeyevka'yı ele geçirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi 9'a yükseldi.Bakanlık, Rus ordusunun hafta boyunca Ukrayna'nın kritik enerji tesislerine, savunma sanayi işletmelerine ve İHA montaj atölyelerine 8 grup taarruzu gerçekleştirdiğini belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bir haftalık süreçte 12 bin 815 askerini yitirdi.Aynı dönemde cephe hattında görevli 17 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 5 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 17 ABD yapımı HIMARS roketi ile 752 İHA'yı imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/transdinyesterde-alarm-canlari-caliyor-2-gunluk-dogalgazimiz-kaldi-1093010324.html

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Sputnik Türkiye

kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), himars, fransız, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass