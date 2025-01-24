https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-yolcu-otobusu-duran-kamyona-carpti-3-olu-1093009786.html
Konya'da yolcu otobüsü duran kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da yolcu otobüsü duran kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Konya'da yolcu otobüsünün de karıştığı trafik kazasında üç kişi yaşamını yitirdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:37+0300
2025-01-24T11:37+0300
2025-01-24T11:42+0300
türkiye
konya
afyonkarahisar
kaza
zincirleme kaza
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Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Konya'da organizasyona katılan 6 eskrim sporcusu da bulunuyor. Kamyon duran tıra çarptı, otobüs de kamyonaAfyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde ilçe girişinde park halindeki araca, arkadan gelen bir kamyon çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/tuzlada-bir-servis-minibusu-sarampole-yuvarlandi-1093002187.html
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konya, afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza
konya, afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza
Konya'da yolcu otobüsü duran kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
11:37 24.01.2025 (güncellendi: 11:42 24.01.2025)
Konya'da yolcu otobüsünün de karıştığı trafik kazasında üç kişi yaşamını yitirdi.
Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Konya'da organizasyona katılan 6 eskrim sporcusu da bulunuyor.
Kamyon duran tıra çarptı, otobüs de kamyona
Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde ilçe girişinde park halindeki araca, arkadan gelen bir kamyon çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.