https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-yolcu-otobusu-duran-kamyona-carpti-3-olu-1093009786.html

Konya'da yolcu otobüsü duran kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da yolcu otobüsü duran kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'da yolcu otobüsünün de karıştığı trafik kazasında üç kişi yaşamını yitirdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T11:37+0300

2025-01-24T11:37+0300

2025-01-24T11:42+0300

türkiye

konya

afyonkarahisar

kaza

zincirleme kaza

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Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Konya'da organizasyona katılan 6 eskrim sporcusu da bulunuyor. Kamyon duran tıra çarptı, otobüs de kamyonaAfyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde ilçe girişinde park halindeki araca, arkadan gelen bir kamyon çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.

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