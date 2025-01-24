https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html

Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında

Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alınanların 8'i adliyeye sevk edildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T17:12+0300

2025-01-24T17:12+0300

2025-01-24T17:12+0300

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

halit ergül

grand kartal oteli

gözaltı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında otel sahibi Halit Ergün de bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-artti-bilirkisi-heyeti-olusturuldu-1093020446.html

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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