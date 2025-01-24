https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html
Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında
Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alınanların 8'i adliyeye sevk edildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T17:12+0300
2025-01-24T17:12+0300
2025-01-24T17:12+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
halit ergül
grand kartal oteli
gözaltı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında otel sahibi Halit Ergün de bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-artti-bilirkisi-heyeti-olusturuldu-1093020446.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, gözaltı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, gözaltı
Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında
Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alınanların 8'i adliyeye sevk edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında otel sahibi Halit Ergün de bulunuyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.