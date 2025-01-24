https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-faciasiyla-ilgili-gozaltina-alinan-8-supheli-icin-tutuklama-talep-edildi-1093029237.html

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli için tutuklama talep edildi

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıya tutuklama talep edildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T19:02+0300

2025-01-24T19:02+0300

2025-01-24T19:30+0300

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal otel

cumhuriyet başsavcılığı

halit ergül

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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras da bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındıOtel sahibi ve şirket genel müdürü de aralarında Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/adalet-bakani-tunc-korsan-metni-rapor-diye-paylastilar-sorumsuzluk-ve-vicdansizliktir--1093025089.html

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, cumhuriyet başsavcılığı, halit ergül