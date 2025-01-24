https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-faciasiyla-ilgili-gozaltina-alinan-8-supheli-icin-tutuklama-talep-edildi-1093029237.html
Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli için tutuklama talep edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıya tutuklama talep edildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T19:02+0300
2025-01-24T19:02+0300
2025-01-24T19:30+0300
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kartalkaya kayak merkezi
grand kartal otel
cumhuriyet başsavcılığı
halit ergül
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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras da bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındıOtel sahibi ve şirket genel müdürü de aralarında Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/adalet-bakani-tunc-korsan-metni-rapor-diye-paylastilar-sorumsuzluk-ve-vicdansizliktir--1093025089.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, cumhuriyet başsavcılığı, halit ergül
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, cumhuriyet başsavcılığı, halit ergül
Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli için tutuklama talep edildi
19:02 24.01.2025 (güncellendi: 19:30 24.01.2025)
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıya tutuklama talep edildi.
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras da bulunuyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı
Otel sahibi ve şirket genel müdürü de aralarında
Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.