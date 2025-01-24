https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-yanginina-iliskin-itfaiye-raporu-hazirlandi-yanginin-mutfak-bolumunden-1092997371.html

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı: 'Yangının, mutfak bölümünden başladığı belirlenmiştir'

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı: 'Yangının, mutfak bölümünden başladığı belirlenmiştir'

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T04:10+0300

2025-01-24T04:10+0300

2025-01-24T04:10+0300

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

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itfaiye

itfaiye ekipleri

yangın söndürme

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak belirtildi.Rapora göre, yangının 4. katta bulunan mutfak/restoran bölümünden başladığı, otel personeli ve görgü tanıklarının ifadeleri ile yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. 3. katın yangının başlangıç yeri olmadığı, sadece yangına maruz kaldığı kaydedildi.Binadaki tahribatın fazlalığı nedeniyle kasıtlı bir unsur bulunamadığına değinilen raporda, yangının çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.Raporda yangınla ilgili şu detaylar da yer aldı:Ayrıca raporda, lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı ve yangın sonucunda otel binasının tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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kartalkaya kayak merkezi, bolu, yangın, rapor, itfaiye, itfaiye ekipleri, yangın söndürme