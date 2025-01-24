https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-yanginina-iliskin-itfaiye-raporu-hazirlandi-yanginin-mutfak-bolumunden-1092997371.html
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı: 'Yangının, mutfak bölümünden başladığı belirlenmiştir'
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı: 'Yangının, mutfak bölümünden başladığı belirlenmiştir'
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T04:10+0300
2025-01-24T04:10+0300
2025-01-24T04:10+0300
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
bolu
yangın
rapor
itfaiye
itfaiye ekipleri
yangın söndürme
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak belirtildi.Rapora göre, yangının 4. katta bulunan mutfak/restoran bölümünden başladığı, otel personeli ve görgü tanıklarının ifadeleri ile yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. 3. katın yangının başlangıç yeri olmadığı, sadece yangına maruz kaldığı kaydedildi.Binadaki tahribatın fazlalığı nedeniyle kasıtlı bir unsur bulunamadığına değinilen raporda, yangının çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.Raporda yangınla ilgili şu detaylar da yer aldı:Ayrıca raporda, lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı ve yangın sonucunda otel binasının tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html
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kartalkaya kayak merkezi, bolu, yangın, rapor, itfaiye, itfaiye ekipleri, yangın söndürme
kartalkaya kayak merkezi, bolu, yangın, rapor, itfaiye, itfaiye ekipleri, yangın söndürme
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı: 'Yangının, mutfak bölümünden başladığı belirlenmiştir'
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının mutfak/restoran bölümünden başladığı, 50'den fazla kişinin tahliye edildiği ve otel binasının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak belirtildi.
Rapora göre, yangının 4. katta bulunan mutfak/restoran bölümünden başladığı, otel personeli ve görgü tanıklarının ifadeleri ile yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. 3. katın yangının başlangıç yeri olmadığı, sadece yangına maruz kaldığı kaydedildi.
Binadaki tahribatın fazlalığı nedeniyle kasıtlı bir unsur bulunamadığına değinilen raporda, yangının çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Raporda yangınla ilgili şu detaylar da yer aldı:
"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."
Ayrıca raporda, lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı ve yangın sonucunda otel binasının tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.