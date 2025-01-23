https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html
Adalet Bakanı Tunç: Yangının sebebi bilirkişi raporunun ardından belli olacak
Adalet Bakanı Tunç: Yangının sebebi bilirkişi raporunun ardından belli olacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili bilgileri aktarıyor. Tunç, yangının sebebinin... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T21:17+0300
2025-01-23T21:17+0300
2025-01-23T21:17+0300
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türkiye
kartalkaya
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
Adalet Bakanı Tunç: Yangının sebebi bilirkişi raporunun ardından belli olacak
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili bilgileri aktarıyor. Tunç, yangının sebebinin bilirkişi raporunun ardından belli olacağını belirtti.