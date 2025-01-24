https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasi-sonrasi-chpli-emirin-isaret-ettigi-omur-aydin-kimdir-1093001892.html
Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası CHP'li Emir'in işaret ettiği Ömür Aydın kimdir?
Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası CHP'li Emir'in işaret ettiği Ömür Aydın kimdir?
Sputnik Türkiye
78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında ihmal iddiaları büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eksiklere rağmen otelin "yangın... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T09:33+0300
2025-01-24T09:33+0300
2025-01-24T09:39+0300
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murat emir
ömür aydın
ümraniyespor
grand kartal oteli
grand kartal otel
otel yangını
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, ihmaller zinciri tartışılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yangın yeterlilik belgesini veren RoyalCert firmasını işaret etti. Emir, “Grand Kartal Otel’e tüm eksiklere rağmen yeterlilik belgesi veren RoyalCert firmasının, Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre tek pay sahibi Ömür Aydın’dır” dedi.RoyalCert ve Ömür Aydın tartışmaların merkezindeYangın faciasının ardından, RoyalCert firması tarafından otele yangın yeterlilik belgesi verildiği öne sürüldü. RoyalCert’in genel müdürü Ömür Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Başkanı olarak da görev yapıyor.Ömür Aydın Kimdir?1988 yılında İstanbul Ümraniye’de doğan Ömür Aydın, aslen Trabzonlu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Aydın, 2024 itibarıyla 36 yaşında. RoyalCert firmasında genel müdürlük görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Kulübü Başkanı olarak da tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html
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grand kartal otel yangını, bolu kartalkaya yangın faciası, royalcert yangın belgesi, ömür aydın kimdir, royalcert firması, ömür aydın royalcert, ümraniyespor başkanı ömür aydın, ömür aydın nereli, ömür aydın kaç yaşında
Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası CHP'li Emir'in işaret ettiği Ömür Aydın kimdir?
09:33 24.01.2025 (güncellendi: 09:39 24.01.2025)
78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında ihmal iddiaları büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eksiklere rağmen otelin "yangın yeterlilik belgesi" aldığına dikkat çekerek Ömür Aydın'ı işaret etti. Peki, Ömdür Aydın kimdir, hakkında neler biliniyor?
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, ihmaller zinciri tartışılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yangın yeterlilik belgesini veren RoyalCert firmasını işaret etti. Emir, “Grand Kartal Otel’e tüm eksiklere rağmen yeterlilik belgesi veren RoyalCert firmasının, Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre tek pay sahibi Ömür Aydın’dır” dedi.
RoyalCert ve Ömür Aydın tartışmaların merkezinde
Yangın faciasının ardından, RoyalCert firması tarafından otele yangın yeterlilik belgesi verildiği öne sürüldü. RoyalCert’in genel müdürü Ömür Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Başkanı olarak da görev yapıyor.
1988 yılında İstanbul Ümraniye’de doğan Ömür Aydın, aslen Trabzonlu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Aydın, 2024 itibarıyla 36 yaşında. RoyalCert firmasında genel müdürlük görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Kulübü Başkanı olarak da tanınıyor.