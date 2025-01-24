https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasi-sonrasi-chpli-emirin-isaret-ettigi-omur-aydin-kimdir-1093001892.html

Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası CHP'li Emir'in işaret ettiği Ömür Aydın kimdir?

Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası CHP'li Emir'in işaret ettiği Ömür Aydın kimdir?

Sputnik Türkiye

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında ihmal iddiaları büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eksiklere rağmen otelin "yangın... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T09:33+0300

2025-01-24T09:33+0300

2025-01-24T09:39+0300

türkiye

murat emir

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, ihmaller zinciri tartışılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yangın yeterlilik belgesini veren RoyalCert firmasını işaret etti. Emir, “Grand Kartal Otel’e tüm eksiklere rağmen yeterlilik belgesi veren RoyalCert firmasının, Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre tek pay sahibi Ömür Aydın’dır” dedi.RoyalCert ve Ömür Aydın tartışmaların merkezindeYangın faciasının ardından, RoyalCert firması tarafından otele yangın yeterlilik belgesi verildiği öne sürüldü. RoyalCert’in genel müdürü Ömür Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Başkanı olarak da görev yapıyor.Ömür Aydın Kimdir?1988 yılında İstanbul Ümraniye’de doğan Ömür Aydın, aslen Trabzonlu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Aydın, 2024 itibarıyla 36 yaşında. RoyalCert firmasında genel müdürlük görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Ümraniyespor Kulübü Başkanı olarak da tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html

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