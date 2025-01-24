https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otelinden-facianin-ardindan-skandal-mesaj-musterilerine-gonderdi-1092997781.html
Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi
Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı tepki çekti. Mesajda, "Unutulmaz anılar ile... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T05:14+0300
2025-01-24T05:14+0300
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mesaj
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Bolu’nun turizm merkezi Kartalkaya’da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel, müşterilerine gönderdiği bir mesaj ile bir kez daha tepki çekti. Otelin gönderdiği değerlendirme mesajında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri yer aldı.Söz konusu mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı. Otelin bu paylaşımına ilişkin bir müşteri, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum.”Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, oteli büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştı. 11 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında, 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.Mesajda geçen “Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadesi, felaketin boyutları göz önüne alındığında kamu vicdanını yaraladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html
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grand kartal otel, grand kartal oteli, otel yangını, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, mesaj
Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı tepki çekti. Mesajda, "Unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz, sizleri tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız" ifadeleri yer aldı
Bolu’nun turizm merkezi Kartalkaya’da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel, müşterilerine gönderdiği bir mesaj ile bir kez daha tepki çekti. Otelin gönderdiği değerlendirme mesajında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı. Otelin bu paylaşımına ilişkin bir müşteri, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum.”
Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti
21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, oteli büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştı. 11 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında, 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Mesajda geçen “Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadesi, felaketin boyutları göz önüne alındığında kamu vicdanını yaraladı.