Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Tanju Özcan'dan 'Grand Kartal' açıklaması
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
17:39
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:08
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otelinden-facianin-ardindan-skandal-mesaj-musterilerine-gonderdi-1092997781.html
Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi
Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı tepki çekti. Mesajda, "Unutulmaz anılar ile... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T05:14+0300
2025-01-24T05:14+0300
türkiye
grand kartal otel
grand kartal oteli
otel yangını
bolu
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
mesaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092962187_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_270e4da9d8858f6f114a26dc65ddd79d.jpg
Bolu’nun turizm merkezi Kartalkaya’da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel, müşterilerine gönderdiği bir mesaj ile bir kez daha tepki çekti. Otelin gönderdiği değerlendirme mesajında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri yer aldı.Söz konusu mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı. Otelin bu paylaşımına ilişkin bir müşteri, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum.”Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, oteli büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştı. 11 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında, 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.Mesajda geçen “Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadesi, felaketin boyutları göz önüne alındığında kamu vicdanını yaraladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html
türkiye
bolu
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092962187_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_958b26b38cb314388a24b438cf58184a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grand kartal otel, grand kartal oteli, otel yangını, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, mesaj
grand kartal otel, grand kartal oteli, otel yangını, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, mesaj

Grand Kartal Oteli'nden facianın ardından 'skandal' mesaj: Müşterilerine gönderdi

05:14 24.01.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı tepki çekti. Mesajda, "Unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz, sizleri tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız" ifadeleri yer aldı
Bolu’nun turizm merkezi Kartalkaya’da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel, müşterilerine gönderdiği bir mesaj ile bir kez daha tepki çekti. Otelin gönderdiği değerlendirme mesajında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı. Otelin bu paylaşımına ilişkin bir müşteri, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum.”

Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti

21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, oteli büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştı. 11 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında, 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Mesajda geçen “Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadesi, felaketin boyutları göz önüne alındığında kamu vicdanını yaraladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararı
05:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала