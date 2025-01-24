https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kandilli-rasathanesi-duyurdu-muglada-deprem-1092996954.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T02:43+0300
2025-01-24T02:43+0300
2025-01-24T02:43+0300
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muğla
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
köyceğiz
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Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02:13'te gerçekleşen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/afad-duyurdu-izmirde-39-buyuklugunde-deprem-1092958394.html
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kandilli rasathanesi, muğla, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, köyceğiz, son dakika
kandilli rasathanesi, muğla, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, köyceğiz, son dakika
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
Muğla'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02:13'te gerçekleşen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.