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AFAD duyurdu: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu. İzmir Karaburun'a 87.11 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğü... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Ege Denizi'nde İzmir'e 87.11 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Saat 05.59'da gerçekleşen depremin derinliği ise 9.13 kilometre.Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Ege Denizi, büyüklüğünü ise 4 olarak duyurdu.Son dakika son depremler listesi"Az önce deprem mi oldu","İzmir'de deprem mi oldu", "En son deprem nerede" soruları, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. AFAD ve Kandilli, son depremler listesini güncel depremlerle yeniliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html
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AFAD duyurdu: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

06:48 23.01.2025 (güncellendi: 06:56 23.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu. İzmir Karaburun'a 87.11 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Ege Denizi'nde İzmir'e 87.11 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Saat 05.59'da gerçekleşen depremin derinliği ise 9.13 kilometre.
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Ege Denizi, büyüklüğünü ise 4 olarak duyurdu.

Son dakika son depremler listesi

"Az önce deprem mi oldu","İzmir'de deprem mi oldu", "En son deprem nerede" soruları, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. AFAD ve Kandilli, son depremler listesini güncel depremlerle yeniliyor.
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