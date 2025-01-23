https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/afad-duyurdu-izmirde-39-buyuklugunde-deprem-1092958394.html

AFAD duyurdu: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu. İzmir Karaburun'a 87.11 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğü... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T06:48+0300

2025-01-23T06:48+0300

2025-01-23T06:56+0300

son depremler

afad

izmir

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deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

kandilli rasathanesi

kandilli

ege denizi

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Ege Denizi'nde İzmir'e 87.11 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Saat 05.59'da gerçekleşen depremin derinliği ise 9.13 kilometre.Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Ege Denizi, büyüklüğünü ise 4 olarak duyurdu.Son dakika son depremler listesi"Az önce deprem mi oldu","İzmir'de deprem mi oldu", "En son deprem nerede" soruları, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. AFAD ve Kandilli, son depremler listesini güncel depremlerle yeniliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html

izmir

kandilli

ege denizi

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