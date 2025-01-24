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Kandil ne zaman? Miraç gecesi ne yapılır?
Kandil ne zaman? Miraç gecesi ne yapılır?
Sputnik Türkiye
Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Miraç Kandili, 2025 yılında 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen bu özel gece... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Miraç Kandili, 2025 yılı itibarıyla 26 Ocak Pazar gecesi idrak edilecek.Müslümanların Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak gördükleri mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü dualarla anılacak. İslam dünyası için manevi bir değer taşıyan Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler maneviyat açısından önem kazanacak. Miraç olayı, Kur'an-ı Kerim’in İsra Suresi'nde yer almakta ve İslam tarihinde manevi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Miraç, Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve ardından Allah’ın huzuruna yükseltilmesini kapsayan mucizevi bir olay olarak bilinir. Bu gece, Müslümanlar için ibadetle geçirilen kutsal zaman dilimlerinden biri olup, manevi huzurun arttığı, dua ve tövbelerin kabul olduğu mübarek bir gece olarak idrak edilir.Miraç Kandili’nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, tövbe etmek ve hayır işlemek özellikle fakirlere yardım etmek ve sadaka vermek, kandil geceleri için büyük sevap olarak görülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/regaip-kandili-ne-zaman-hangi-tarihte-ayin-kacinda-1092119550.html
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bugün kandil mi, kandil ne zaman, kandil gecesi bu gece mi, miraç kandili ne zaman, kandil simidi nerede
bugün kandil mi, kandil ne zaman, kandil gecesi bu gece mi, miraç kandili ne zaman, kandil simidi nerede

Kandil ne zaman? Miraç gecesi ne yapılır?

19:38 24.01.2025
© AA / Ahmet Okatalıİstanbul'da dolunay manzaraları
İstanbul'da dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Miraç Kandili, 2025 yılında 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen bu özel gece, İslam dininde Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği olayın hatırlanması vesilesiyle ibadet, dua ve tefekkürle geçiriliyor.
Miraç Kandili, 2025 yılı itibarıyla 26 Ocak Pazar gecesi idrak edilecek.
Müslümanların Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak gördükleri mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü dualarla anılacak. İslam dünyası için manevi bir değer taşıyan Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler maneviyat açısından önem kazanacak.
Miraç olayı, Kur'an-ı Kerim’in İsra Suresi'nde yer almakta ve İslam tarihinde manevi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Miraç, Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve ardından Allah’ın huzuruna yükseltilmesini kapsayan mucizevi bir olay olarak bilinir. Bu gece, Müslümanlar için ibadetle geçirilen kutsal zaman dilimlerinden biri olup, manevi huzurun arttığı, dua ve tövbelerin kabul olduğu mübarek bir gece olarak idrak edilir.
Miraç Kandili’nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, tövbe etmek ve hayır işlemek özellikle fakirlere yardım etmek ve sadaka vermek, kandil geceleri için büyük sevap olarak görülür.
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Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
28 Aralık 2024, 00:51
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