https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/regaip-kandili-ne-zaman-hangi-tarihte-ayin-kacinda-1092119550.html

Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

Sputnik Türkiye

Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili, 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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İslam takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü müslüman alemince idrak edilecek.Regaip Kandili'ndeki 'Regaip' kelimesi, 'çokça arzulanan, rağbet edilen' anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların manevi iklimine giriş niteliğindedir ve inananlar için bir tefekkür, bağışlanma ve kulluğun derinleştirilmesi vesilesi olarak bilinir.Regaip Kandili’nde Neler Yapılır?Regaip Kandili’nde okunan dualarBu gece okunabilecek bazı dualar:Regaip Kandili’nde günahlar af edilir mi?

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