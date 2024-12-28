Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
© AA / Ahmet Okatalıİstanbul'da dolunay manzaraları
© AA / Ahmet Okatalı
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Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili, 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. İslam inancında bu özel gecede rahmet, bereket ve lütuf kapılarının sonuna kadar açıldığı inanışı kabul görür.
İslam takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü müslüman alemince idrak edilecek.
Regaip Kandili'ndeki 'Regaip' kelimesi, 'çokça arzulanan, rağbet edilen' anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların manevi iklimine giriş niteliğindedir ve inananlar için bir tefekkür, bağışlanma ve kulluğun derinleştirilmesi vesilesi olarak bilinir.
Regaip Kandili’nde Neler Yapılır?
1.Dua ve Tefekkür:
Bu mübarek gecede, Yüce Allah’a yönelerek dua etmek ve geçmiş günahlar için bağışlanma dilemek önemlidir. Özellikle sevdikleriniz ve tüm İslam alemi için dualar edebilirsiniz.
2.Kur’an-ı Kerim Okumak:
Bu gece, Kur’an-ı Kerim okuyarak veya dinleyerek manevi anlamda huzur bulunabilir. Özellikle Yasin Suresi ve Fetih Suresi gibi sureler okunabilir.
3.Namaz Kılmak:
Regaip Kandili'ne özel olarak kılınan nafile namazlar, ibadetlerinizi daha anlamlı hale getirebilir. İki rekatlık namazlar kılınarak Allah’tan af ve mağfiret dilenebilir.
4.Zikir ve Salavat:
Allah’ı anmak (zikir) ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirmek, bu gecenin manevi atmosferini derinleştirir.
5.Sadaka ve Yardım:
Maddi durumu iyi olanların, muhtaçlara yardımda bulunması veya sadaka vermesi, bu mübarek gecede yapılacak güzel amellerdendir.
6.Aile ile Vakit Geçirmek:
Ailenizle birlikte kandil gecesini değerlendirerek hem ibadet hem de sevgi dolu bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Regaip Kandili’nde okunan dualar
Bu gece okunabilecek bazı dualar:
'Allahümme inneke afüvvün, kerîmün, tuhibbü'l-afve, fa'fü anni'
(Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, kerem sahibisin; affetmeyi seversin, beni de affet)
(Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, kerem sahibisin; affetmeyi seversin, beni de affet)
'Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azabennar'
(Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru)
(Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru)
Regaip Kandili’nde günahlar af edilir mi?
Günahlardan tövbe etmek ve Allah’a yaklaşmak için bir fırsattır.
Manevi atmosferin derinliğiyle ruhsal bir arınma sağlar.
Allah'ın rahmet ve bereketine nail olma arzusu ile duaların kabul olacağı bir gece olduğuna inanılır.
13 Eylül, 11:51