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İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti
İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı üyeleri partilerinden istifa ederek MHP'ye geçti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T16:59+0300
2025-01-24T16:59+0300
politika
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP’ye kayıt yaptı.Törende konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/iyi-partiden-istifa-eden-kursad-zorlu-ak-partiye-gecti-rozetini-erdogan-takti-1092906061.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, iyi parti, istifa, adıyaman, gerger
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, iyi parti, istifa, adıyaman, gerger

İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti

16:59 24.01.2025
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-İYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-
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İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı üyeleri partilerinden istifa ederek MHP'ye geçti.
İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP’ye kayıt yaptı.
Törende konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir." diye konuştu.
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
21 Ocak, 15:12
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