https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/iyi-partiden-istifa-eden-38-kisi-mhpye-gecti-1093023717.html

İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı üyeleri partilerinden istifa ederek MHP'ye geçti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T16:59+0300

2025-01-24T16:59+0300

2025-01-24T16:59+0300

politika

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

iyi parti

istifa

adıyaman

gerger

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İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP’ye kayıt yaptı.Törende konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/iyi-partiden-istifa-eden-kursad-zorlu-ak-partiye-gecti-rozetini-erdogan-takti-1092906061.html

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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, iyi parti, istifa, adıyaman, gerger