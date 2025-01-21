https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/iyi-partiden-istifa-eden-kursad-zorlu-ak-partiye-gecti-rozetini-erdogan-takti-1092906061.html
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:12+0300
2025-01-21T15:12+0300
2025-01-21T15:12+0300
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kürşad zorlu, kürşad zorlu ak parti, kürşad zorlu iyi parti
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı.