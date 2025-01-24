https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ingiliz-uzmanlar-ukraynali-askerleri-suca-saldirisina-hazirladi-1093000505.html

‘İngiliz uzmanlar Ukraynalı askerleri Suca saldırısına hazırladı’

‘İngiliz uzmanlar Ukraynalı askerleri Suca saldırısına hazırladı’

Sputnik Türkiye

Eski Ukraynalı asker Valeriy S, İngiltere’deki askeri üste Ukraynalı askerlere Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Suca kentine saldırı için savaş eğitiminin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T07:35+0300

2025-01-24T07:35+0300

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ukrayna krizi

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askeri uzman

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saldırı

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Ukrayna ordusundan kaçarak Rusya’ya geçen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nin Suca kentine saldırı için hazırlık çalışmalarının İngiltere’nin Downholme kenti yakınındaki bir askeri üste yapıldığını dile getirdi.Valeriy, “Downholme'deki özel bir poligonda, tercümanlar eşliğinde birkaç İngiliz eğitmen bize NLAW bomba atarını ateşleme eğitimi verdi. Eğitimden sonra Kursk Bölgesindeki Suca kentine gönderilecektik” şeklinde konuştu.Bu ayın başında Rusya’ya kaçan Valeriy, 2024 Ekim ayında zorla orduya alındığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusya-dis-istihbaratinin-sefi-nariskin-batili-elitler-uluslararasi-catisma-cikarabilir-1092999480.html

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