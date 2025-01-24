https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ingiliz-uzmanlar-ukraynali-askerleri-suca-saldirisina-hazirladi-1093000505.html
‘İngiliz uzmanlar Ukraynalı askerleri Suca saldırısına hazırladı’
‘İngiliz uzmanlar Ukraynalı askerleri Suca saldırısına hazırladı’
Sputnik Türkiye
Eski Ukraynalı asker Valeriy S, İngiltere’deki askeri üste Ukraynalı askerlere Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Suca kentine saldırı için savaş eğitiminin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:35+0300
2025-01-24T07:35+0300
2025-01-24T07:51+0300
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Ukrayna ordusundan kaçarak Rusya’ya geçen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nin Suca kentine saldırı için hazırlık çalışmalarının İngiltere’nin Downholme kenti yakınındaki bir askeri üste yapıldığını dile getirdi.Valeriy, “Downholme'deki özel bir poligonda, tercümanlar eşliğinde birkaç İngiliz eğitmen bize NLAW bomba atarını ateşleme eğitimi verdi. Eğitimden sonra Kursk Bölgesindeki Suca kentine gönderilecektik” şeklinde konuştu.Bu ayın başında Rusya’ya kaçan Valeriy, 2024 Ekim ayında zorla orduya alındığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusya-dis-istihbaratinin-sefi-nariskin-batili-elitler-uluslararasi-catisma-cikarabilir-1092999480.html
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ukrayna, ingiltere, ukrayna ordusu, askeri uzman, rusya, kursk, saldırı
ukrayna, ingiltere, ukrayna ordusu, askeri uzman, rusya, kursk, saldırı
‘İngiliz uzmanlar Ukraynalı askerleri Suca saldırısına hazırladı’
07:35 24.01.2025 (güncellendi: 07:51 24.01.2025)
Eski Ukraynalı asker Valeriy S, İngiltere’deki askeri üste Ukraynalı askerlere Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Suca kentine saldırı için savaş eğitiminin verildiğini belirtti.
Ukrayna ordusundan kaçarak Rusya’ya geçen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nin Suca kentine saldırı için hazırlık çalışmalarının İngiltere’nin Downholme kenti yakınındaki bir askeri üste yapıldığını dile getirdi.
Valeriy, “Downholme'deki özel bir poligonda, tercümanlar eşliğinde birkaç İngiliz eğitmen bize NLAW bomba atarını ateşleme eğitimi verdi. Eğitimden sonra Kursk Bölgesindeki Suca kentine gönderilecektik” şeklinde konuştu.
Bu ayın başında Rusya’ya kaçan Valeriy, 2024 Ekim ayında zorla orduya alındığını dile getirdi.