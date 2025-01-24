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İsmail Kartal'ın yeni takımı açıklandı: 1.5 yıllık anlaşmadan 2.2 milyon dolar alacak
İsmail Kartal'ın yeni takımı açıklandı: 1.5 yıllık anlaşmadan 2.2 milyon dolar alacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'ten gelen teklifi değerlendirmek üzere görüşmelere başladı. Persepolis Başkanı Reza... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Teknik direktör İsmail Kartal, İran takımı Persepolis'in 2.2 milyon dolarlık teklifini değerlendiriyor.İran basınında yer alan haberlere göre Persepolis Başkanı Reza Darvish, deneyimli teknik adamla sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. 63 yaşındaki İsmail Kartal, daha önce Persepolis’ten teklif aldığını doğrulamıştı. Başkan Reza Darvish’in sunduğu teklife göre Persepolis, Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, bu süre boyunca toplam 2.2 milyon dolar maaş alacak.Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig’de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdıran İsmail Kartal, hem taktik bilgisi hem de futbolcularıyla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekmişti. Persepolis’in, Kartal’ı tercih etmesinde bu başarıların etkili olduğu belirtiliyor.
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ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, iran, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, takım, a takım

İsmail Kartal'ın yeni takımı açıklandı: 1.5 yıllık anlaşmadan 2.2 milyon dolar alacak

17:44 24.01.2025
© AATeknik Direktör İsmail Kartal
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'ten gelen teklifi değerlendirmek üzere görüşmelere başladı. Persepolis Başkanı Reza Darvish, 1.5 yıllık sözleşme ve 2.2 milyon dolar maaş teklifini sunmak için İstanbul’a geldi. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, İran Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Persepolis’i çalıştıracak.
Teknik direktör İsmail Kartal, İran takımı Persepolis'in 2.2 milyon dolarlık teklifini değerlendiriyor.
İran basınında yer alan haberlere göre Persepolis Başkanı Reza Darvish, deneyimli teknik adamla sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. 63 yaşındaki İsmail Kartal, daha önce Persepolis’ten teklif aldığını doğrulamıştı. Başkan Reza Darvish’in sunduğu teklife göre Persepolis, Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, bu süre boyunca toplam 2.2 milyon dolar maaş alacak.
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig’de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdıran İsmail Kartal, hem taktik bilgisi hem de futbolcularıyla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekmişti. Persepolis’in, Kartal’ı tercih etmesinde bu başarıların etkili olduğu belirtiliyor.
İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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İsmail Kartal açıklama yaptı: Kalp krizi mi geçirdi?
17 Temmuz 2024, 17:30
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