https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ismail-kartal-aciklama-yapti-kalp-krizi-mi-gecirdi-1085947541.html
İsmail Kartal açıklama yaptı: Kalp krizi mi geçirdi?
İsmail Kartal açıklama yaptı: Kalp krizi mi geçirdi?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medyada hakkında çıkan 'kalp krizi geçirdi' yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T17:30+0300
2024-07-17T17:30+0300
2024-07-17T17:30+0300
spor
ismail kartal
kalp krizi
son dakika
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Kartal'ın kalp krizi geçirdiğine dair iddialar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.İsmail Kartal, haberlerin merak uyandırması üzerine bir açıklama yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/uzman-genc-yasta-olumlere-karsi-uyardi-kalp-krizi-vakalarinin-sebebi-kovid-19-olabilir-1085822283.html
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ismail kartal kalp krizi
İsmail Kartal açıklama yaptı: Kalp krizi mi geçirdi?
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medyada hakkında çıkan 'kalp krizi geçirdi' yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Kartal'ın kalp krizi geçirdiğine dair iddialar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
İsmail Kartal, haberlerin merak uyandırması üzerine bir açıklama yaptı:
Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastenede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haberle meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm araya soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.