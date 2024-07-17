İsmail Kartal açıklama yaptı: Kalp krizi mi geçirdi?

Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastenede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haberle meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm araya soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.