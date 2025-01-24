https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/harmankaya-kanyonu-potansiyel-dogal-sit-alani-kesin--korunacak-hassas-alan-olarak-ilan-edildi-1092996519.html

Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi

Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T01:05+0300

2025-01-24T01:05+0300

2025-01-24T01:15+0300

türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

bilecik

sit alanı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirildi.Değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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türkiye

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, bilecik, sit alanı