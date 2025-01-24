https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/harmankaya-kanyonu-potansiyel-dogal-sit-alani-kesin--korunacak-hassas-alan-olarak-ilan-edildi-1092996519.html
Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi
Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T01:05+0300
2025-01-24T01:05+0300
2025-01-24T01:15+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
bilecik
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Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirildi.Değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, bilecik, sit alanı
Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi
01:05 24.01.2025 (güncellendi: 01:15 24.01.2025)
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.