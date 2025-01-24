https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hamas-esir-takasinin-2-turunda-serbest-birakilacak-rehinelerin-isimlerini-acikladi-1093029974.html
Hamas esir takasının 2. turunda serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini açıkladı
Hamas esir takasının 2. turunda serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Hamas, 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılması beklenen dört rehinenin isimlerini açıkladı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T19:17+0300
2025-01-24T19:17+0300
2025-01-24T19:17+0300
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israil başbakanlık ofisi
ortadoğu
esir takası
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Hamas, Cuma günü Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki ikinci takasta Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin adını açıkladı.20 yaşındaki Karina Ariev, 20 yaşındaki Daniella Gilboa, 20 yaşındaki Naama Levy ve 19 yaşındaki Liri Albag, Filistinli tutuklular karşılığında İsrail'e dönmeye hazırlanıyor.Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, esir takasının ikinci turunda serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve kendilerinin cevabının daha sonra bildireceği kaydedildi.İki ülke arasında varılan esir takası anlaşmasına göre, Gazze'den serbest bırakılan her İsrailli asker için 50 Filistinli esirin bırakılması gerekiyor. Böylece esir takasının ikinci turunda 200 Filistinli esirin serbest bırakılacağı öngörülüyor.Cumartesi öğleden sonra başlaması beklenen takas, geçen Pazar günü ateşkesin ilk gününde üç İsrailli kadın ve 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının ardından gerçekleşti. Bu, bir yıldan uzun bir süredir yapılan ilk takastı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hamas-serbest-birakilacak-rehinelerin-isimlerini-cuma-gunu-aciklayacak-1092994719.html
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israil, gazze, hamas, israil başbakanlık ofisi, ortadoğu, esir takası
israil, gazze, hamas, israil başbakanlık ofisi, ortadoğu, esir takası
Hamas esir takasının 2. turunda serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini açıkladı
Hamas, 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılması beklenen dört rehinenin isimlerini açıkladı.
Hamas, Cuma günü Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki ikinci takasta Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin adını açıkladı.
20 yaşındaki Karina Ariev, 20 yaşındaki Daniella Gilboa, 20 yaşındaki Naama Levy ve 19 yaşındaki Liri Albag, Filistinli tutuklular karşılığında İsrail'e dönmeye hazırlanıyor.
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, esir takasının ikinci turunda serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve kendilerinin cevabının daha sonra bildireceği kaydedildi.
İki ülke arasında varılan esir takası anlaşmasına göre, Gazze'den serbest bırakılan her İsrailli asker için 50 Filistinli esirin bırakılması gerekiyor. Böylece esir takasının ikinci turunda 200 Filistinli esirin serbest bırakılacağı öngörülüyor.
Cumartesi öğleden sonra başlaması beklenen takas, geçen Pazar günü ateşkesin ilk gününde üç İsrailli kadın ve 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının ardından gerçekleşti. Bu, bir yıldan uzun bir süredir yapılan ilk takastı.