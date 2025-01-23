https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hamas-serbest-birakilacak-rehinelerin-isimlerini-cuma-gunu-aciklayacak-1092994719.html
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak
Sputnik Türkiye
Hamas, 25 Ocak Cuma günü serbest bırakılacak dört rehinenin isimlerini açıklayacağını duyurdu. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T23:31+0300
2025-01-23T23:31+0300
2025-01-23T23:31+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
gazze
israil
gazze şeridi
hamas
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Hamas, Cuma günü Gazze'deki dört rehinenin isimlerini İsrail tarafına ileteceğini ve bu kişilerin Cumartesi günü serbest bırakılacağını, karşılığında İsrail'den serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesini beklediklerini açıkladı. Hamas'ın Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin, Al Araby televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yarın anlaşma gereği, Cuma günü Gazze Şeridi'nde rehin tutulan dört rehinenin isimlerini vereceğiz, onlar da serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimlerini iletsin. Yarın isimleri veriyoruz, öbür gün ise harekete geçilecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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ortadoğu, gazze, israil, gazze şeridi, hamas
ortadoğu, gazze, israil, gazze şeridi, hamas
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak
Hamas, 25 Ocak Cuma günü serbest bırakılacak dört rehinenin isimlerini açıklayacağını duyurdu.
Hamas, Cuma günü Gazze'deki dört rehinenin isimlerini İsrail tarafına ileteceğini ve bu kişilerin Cumartesi günü serbest bırakılacağını, karşılığında İsrail'den serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesini beklediklerini açıkladı.
Hamas'ın Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin, Al Araby televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yarın anlaşma gereği, Cuma günü Gazze Şeridi'nde rehin tutulan dört rehinenin isimlerini vereceğiz, onlar da serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimlerini iletsin. Yarın isimleri veriyoruz, öbür gün ise harekete geçilecek" ifadelerini kullandı.