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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hamas-serbest-birakilacak-rehinelerin-isimlerini-cuma-gunu-aciklayacak-1092994719.html
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak
Sputnik Türkiye
Hamas, 25 Ocak Cuma günü serbest bırakılacak dört rehinenin isimlerini açıklayacağını duyurdu. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T23:31+0300
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israil- filistin çatışması
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Hamas, Cuma günü Gazze'deki dört rehinenin isimlerini İsrail tarafına ileteceğini ve bu kişilerin Cumartesi günü serbest bırakılacağını, karşılığında İsrail'den serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesini beklediklerini açıkladı. Hamas'ın Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin, Al Araby televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yarın anlaşma gereği, Cuma günü Gazze Şeridi'nde rehin tutulan dört rehinenin isimlerini vereceğiz, onlar da serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimlerini iletsin. Yarın isimleri veriyoruz, öbür gün ise harekete geçilecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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ortadoğu, gazze, israil, gazze şeridi, hamas
ortadoğu, gazze, israil, gazze şeridi, hamas

Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini Cuma günü açıklayacak

23:31 23.01.2025
© AAAteşkes
Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Hamas, 25 Ocak Cuma günü serbest bırakılacak dört rehinenin isimlerini açıklayacağını duyurdu.
Hamas, Cuma günü Gazze'deki dört rehinenin isimlerini İsrail tarafına ileteceğini ve bu kişilerin Cumartesi günü serbest bırakılacağını, karşılığında İsrail'den serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesini beklediklerini açıkladı.
Hamas'ın Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin, Al Araby televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yarın anlaşma gereği, Cuma günü Gazze Şeridi'nde rehin tutulan dört rehinenin isimlerini vereceğiz, onlar da serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimlerini iletsin. Yarın isimleri veriyoruz, öbür gün ise harekete geçilecek" ifadelerini kullandı.
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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