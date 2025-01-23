https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/tanju-ozcan-aldigimiz-bilgilere-gore-turizm-bakanligi-yanan-binayi-yikmak-istiyor-daha-bilirkisi-1092980232.html

Tanju Özcan: Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı yıkmak istiyor, daha bilirkişi raporları çıkmamış

Tanju Özcan: Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı yıkmak istiyor, daha bilirkişi raporları çıkmamış

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hızla yıkılmak istendiğini iddia etti. Özcan, Adalet Bakanlığı'na... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:40+0300

2025-01-23T14:40+0300

2025-01-23T14:40+0300

türkiye

tanju özcan

bolu

kartalkaya

kültür ve turizm bakanlığı

adalet bakanlığı

kültür bakanlığı

haberler

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yanan otelin hızla yıkılmak istendiğini iddia etti ve Kültür Bakanlığı'nı suçladı. 'Bina apar topar yıkılmak isteniyor'"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir" ifadelerini kullanan Tanju Özcan, Adalet Bakanlığına seslendi ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boluda-yanan-otel-hakkinda-karar-verildi-buyuk-hasar-alan-bina-yikilacak-1092953986.html

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bolu

kartalkaya

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tanju özcan, bolu, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, adalet bakanlığı, kültür bakanlığı, haberler