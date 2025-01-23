https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/tanju-ozcan-aldigimiz-bilgilere-gore-turizm-bakanligi-yanan-binayi-yikmak-istiyor-daha-bilirkisi-1092980232.html
Tanju Özcan: Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı yıkmak istiyor, daha bilirkişi raporları çıkmamış
Tanju Özcan: Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı yıkmak istiyor, daha bilirkişi raporları çıkmamış
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hızla yıkılmak istendiğini iddia etti. Özcan, Adalet Bakanlığı'na... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T14:40+0300
2025-01-23T14:40+0300
2025-01-23T14:40+0300
türkiye
tanju özcan
bolu
kartalkaya
kültür ve turizm bakanlığı
adalet bakanlığı
kültür bakanlığı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yanan otelin hızla yıkılmak istendiğini iddia etti ve Kültür Bakanlığı'nı suçladı. 'Bina apar topar yıkılmak isteniyor'"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir" ifadelerini kullanan Tanju Özcan, Adalet Bakanlığına seslendi ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boluda-yanan-otel-hakkinda-karar-verildi-buyuk-hasar-alan-bina-yikilacak-1092953986.html
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tanju özcan, bolu, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, adalet bakanlığı, kültür bakanlığı, haberler
tanju özcan, bolu, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, adalet bakanlığı, kültür bakanlığı, haberler
Tanju Özcan: Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı yıkmak istiyor, daha bilirkişi raporları çıkmamış
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hızla yıkılmak istendiğini iddia etti. Özcan, Adalet Bakanlığı'na seslendi ve "Süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yanan otelin hızla yıkılmak istendiğini iddia etti ve Kültür Bakanlığı'nı suçladı.
'Bina apar topar yıkılmak isteniyor'
"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir" ifadelerini kullanan Tanju Özcan, Adalet Bakanlığına seslendi ve şunları söyledi:
"Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır"