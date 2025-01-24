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Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Kiev, firar sorunu ve silah sıkıntısıyla karşı karşıya
Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Kiev, firar sorunu ve silah sıkıntısıyla karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'nın firar, seferberlik ve askeri personel bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T01:19+0300
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dünya
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ukrayna
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ukrayna silahlı kuvvetleri
lci
firar
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'nın sadece firar sorunuyla değil aynı zamanda seferberlikteki zorluklar ve silah sıkıntısıyla da karşı karşıya olduğunu söyledi.Lecornu, “Sadece silah sorunlarının olmadığını biliyoruz. Seferberlik ve askere alma konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Sorunun sadece silah ve paradan ibaret olmadığı gerçeğini inkar edemeyiz” dedi.Fransa'nın Ukrayna askerlerini eğitmeye devam edeceğini vurgulayan Lecornu, “Her halükarda Ukrayna ordusunun askeri gücünü arttırmak gerekiyor. Orduların birlikte çalışabilirliğinden sıkça bahsediyoruz. Eğitim tutarlı olmamızı sağlar, aynı zamanda askeri gücü artırmanın yollarından biridir” diye konuştu.Daha önce Ukrayna'da bir mahkeme, bazıları Fransa'da eğitim görmüş olan askerlerin toplu firarı nedeniyle yargılanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 155. Tugayı eski komutanı Dmitriy Rumşin'in tutuklanmasına hükmetmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html
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sebastien lecornu, fransa, ukrayna, avrupa, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, lci, firar, seferberlik, rusya, nato, sergey lavrov, dmitriy peskov
sebastien lecornu, fransa, ukrayna, avrupa, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, lci, firar, seferberlik, rusya, nato, sergey lavrov, dmitriy peskov

Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Kiev, firar sorunu ve silah sıkıntısıyla karşı karşıya

01:19 24.01.2025
© AAFransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu
Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'nın firar, seferberlik ve askeri personel bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'nın sadece firar sorunuyla değil aynı zamanda seferberlikteki zorluklar ve silah sıkıntısıyla da karşı karşıya olduğunu söyledi.
Lecornu, “Sadece silah sorunlarının olmadığını biliyoruz. Seferberlik ve askere alma konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Sorunun sadece silah ve paradan ibaret olmadığı gerçeğini inkar edemeyiz” dedi.
Fransa'nın Ukrayna askerlerini eğitmeye devam edeceğini vurgulayan Lecornu, “Her halükarda Ukrayna ordusunun askeri gücünü arttırmak gerekiyor. Orduların birlikte çalışabilirliğinden sıkça bahsediyoruz. Eğitim tutarlı olmamızı sağlar, aynı zamanda askeri gücü artırmanın yollarından biridir” diye konuştu.
Daha önce Ukrayna'da bir mahkeme, bazıları Fransa'da eğitim görmüş olan askerlerin toplu firarı nedeniyle yargılanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 155. Tugayı eski komutanı Dmitriy Rumşin'in tutuklanmasına hükmetmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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