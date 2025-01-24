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Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı
Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından vakıf üyeleri tarafından yapılan izinsiz gösteride de... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T18:45+0300
2025-01-24T18:45+0300
türkiye
alparslan kuytul
furkan vakfı
emniyet müdürlüğü
ankara
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri izinsiz gösteri yaptı. Polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına aldı.34 kişi gözaltına alındıAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html
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Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı

18:45 24.01.2025
© DHAFurkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul
Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© DHA
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Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından vakıf üyeleri tarafından yapılan izinsiz gösteride de polis 34 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri izinsiz gösteri yaptı. Polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına aldı.

34 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kartalkaya gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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