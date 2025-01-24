https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/eski-furkan-vakfi-yoneticisi-alparslan-kuytul-gozaltina-alindi-1093028377.html

Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı

Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından vakıf üyeleri tarafından yapılan izinsiz gösteride de... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:45+0300

2025-01-24T18:45+0300

2025-01-24T18:45+0300

türkiye

alparslan kuytul

furkan vakfı

emniyet müdürlüğü

ankara

müdahale

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri izinsiz gösteri yaptı. Polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına aldı.34 kişi gözaltına alındıAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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