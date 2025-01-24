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Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'
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Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'
Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangına ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. Konuşmasına Bolu'daki yangına ilişkin değerlendirmelerle başlayan Erdoğan şunları söyledi:Ana muhalefete Bolu eleştirisiEkonomideki sıkıntılar
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Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'

15:31 24.01.2025 (güncellendi: 15:43 24.01.2025)
© Doğukan KeskinkılıçErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangına ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. Konuşmasına Bolu'daki yangına ilişkin değerlendirmelerle başlayan Erdoğan şunları söyledi:

Bazılarının cenaze namazına katıldık. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gece başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin imkanları seferber edildi. İhmali olanların hesap vermesi için soruşturmalar başlatıldı. Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. İşletme sahibi otel çalışanları ve 3 belediye personeli dahil 14 kişi gözaltına alındı. Gereken yapılacak. Birileri ile laf dalaşına girmek kayıpları olan ailelere saygısızlık.

Ana muhalefete Bolu eleştirisi

Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını esefle karşılıyoruz.”

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