https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/alcarazi-yenen-djokovic-avustralya-acikta-yari-finale-cikti-1092909805.html
Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
Sputnik Türkiye
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi. Alcaraz, dünya... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T17:21+0300
2025-01-21T17:21+0300
2025-01-21T17:21+0300
spor
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avustralya açık tenis turnuvası
alexander zverev
novak djokovic
carlos alcaraz
melbourne
yarı final
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Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasının 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında, Novak Djokovic ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Dünya sıralamasında 7 numarada olan Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünyanın 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek. Djokovic'in 10'u Avustralya Açık Tenis Turnuvası olmak üzere toplamda 24 grand slam zaferi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sirp-hayranlarla-dalga-gecen-avustralyali-spiker-kriz-buyumeden-novak-djokovicten-ozur-diledi-1092850836.html
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avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası, alexander zverev, novak djokovic, carlos alcaraz, melbourne, yarı final
avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası, alexander zverev, novak djokovic, carlos alcaraz, melbourne, yarı final
Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi. Alcaraz, dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alırken Djokovic, 7 numarada bulunuyor.
Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasının 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında, Novak Djokovic ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Dünya sıralamasında 7 numarada olan Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünyanın 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek. Djokovic'in 10'u Avustralya Açık Tenis Turnuvası olmak üzere toplamda 24 grand slam zaferi bulunuyor.