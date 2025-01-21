https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/alcarazi-yenen-djokovic-avustralya-acikta-yari-finale-cikti-1092909805.html

Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sputnik Türkiye

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi. Alcaraz, dünya... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T17:21+0300

2025-01-21T17:21+0300

2025-01-21T17:21+0300

spor

avustralya açık

avustralya açık tenis turnuvası

alexander zverev

novak djokovic

carlos alcaraz

melbourne

yarı final

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Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasının 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında, Novak Djokovic ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Dünya sıralamasında 7 numarada olan Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünyanın 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek. Djokovic'in 10'u Avustralya Açık Tenis Turnuvası olmak üzere toplamda 24 grand slam zaferi bulunuyor.

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avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası, alexander zverev, novak djokovic, carlos alcaraz, melbourne, yarı final