https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/cumhurbaskani-yardimciligi-iddiasi-meral-aksener-cephesinden-aciklama-geldi-1093005557.html

'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi

'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T10:25+0300

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2025-01-24T10:26+0300

politika

meral akşener

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı yardımcısı

iddia

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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.'Aktif siyaseti bıraktı'Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meral-aksener-ile-ilgili-yeni-iddia-cumhurbaskani-yardimcisi-olacagi-kesinlesmis-1092968567.html

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