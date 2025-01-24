https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/cumhurbaskani-yardimciligi-iddiasi-meral-aksener-cephesinden-aciklama-geldi-1093005557.html
'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi
'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:25+0300
2025-01-24T10:25+0300
2025-01-24T10:26+0300
politika
meral akşener
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı yardımcısı
iddia
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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.'Aktif siyaseti bıraktı'Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meral-aksener-ile-ilgili-yeni-iddia-cumhurbaskani-yardimcisi-olacagi-kesinlesmis-1092968567.html
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'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi
10:25 24.01.2025 (güncellendi: 10:26 24.01.2025)
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara yanıt verdi.
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.
Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.
Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.