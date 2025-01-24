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'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi
'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi
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İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.'Aktif siyaseti bıraktı'Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meral-aksener-ile-ilgili-yeni-iddia-cumhurbaskani-yardimcisi-olacagi-kesinlesmis-1092968567.html
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'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası: Danışmanından açıklama geldi

10:25 24.01.2025 (güncellendi: 10:26 24.01.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara yanıt verdi.
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'Aktif siyaseti bıraktı'

Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.
Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.
Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
POLİTİKA
Meral Akşener ile ilgili yeni iddia: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş'
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