Meral Akşener ile ilgili yeni iddia: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş'
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş. Taraflar el sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.
Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Akşener'in yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağını öne sürdü.
İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuşan Portakal, şunları söyledi:
"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık.
Cevdet Yılmaz devam edecek mi?
Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim.Bakalım Akşener şu sözünün arkasında duracak mı? Onu da sizle paylaşmak istiyorum.Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasıyla ilgili şöyle diyor: 'Eğer, katilleri, azmettiricileri bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim.'"