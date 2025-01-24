https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/cukura-gomdugu-traktoru-icin-calinti-ihbari-yapan-ciftci-gozaltina-alindi-1093023521.html
Çukura gömdüğü traktörü için 'çalıntı' ihbarı yapan çiftçi gözaltına alındı
Çukura gömdüğü traktörü için 'çalıntı' ihbarı yapan çiftçi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için çalıntı ihbarı yaptı 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T16:51+0300
2025-01-24T16:51+0300
2025-01-24T16:51+0300
türkiye
çorum
traktör
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Çorum'da traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kuyumcu-soygununda-projeli-calisma-13-gozalti-5-tutuklama-1092917736.html
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çorum, traktör
Çukura gömdüğü traktörü için 'çalıntı' ihbarı yapan çiftçi gözaltına alındı
Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için çalıntı ihbarı yaptı
Çorum'da traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.
A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.
Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.