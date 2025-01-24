https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/cukura-gomdugu-traktoru-icin-calinti-ihbari-yapan-ciftci-gozaltina-alindi-1093023521.html

Çukura gömdüğü traktörü için 'çalıntı' ihbarı yapan çiftçi gözaltına alındı

Çukura gömdüğü traktörü için 'çalıntı' ihbarı yapan çiftçi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için çalıntı ihbarı yaptı 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T16:51+0300

2025-01-24T16:51+0300

2025-01-24T16:51+0300

türkiye

çorum

traktör

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Çorum'da traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kuyumcu-soygununda-projeli-calisma-13-gozalti-5-tutuklama-1092917736.html

türkiye

çorum

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