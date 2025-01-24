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ÇED kararı sonrası tepkiler büyüdü: 'Likya bölgesi tehdit altında'
ÇED kararı sonrası tepkiler büyüdü: 'Likya bölgesi tehdit altında'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi için ÇED olumlu kararı vermesi tartışmaları yeniden alevlendirdi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi ile ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu Kararı verildiğini duyurdu. Bakanlığın 17 Ocak 2024 tarihli açıklamasında, projenin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek uygun bulunduğu belirtildi.Proje, Akdeniz’in gözde turistik bölgelerini kapsayan bir duble yol inşasını içeriyor. Ancak yol güzergahının, bölgenin doğal ve kültürel varlıklarına zarar verebileceği ifade ediliyor.Çevrecilerden tepki: Tarihi ve doğal doku yok olacakÇevreciler ve sivil toplum kuruluşları, projenin bölgedeki tarihi ve doğal alanları yok edeceği gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği, projeye karşı bir kampanya başlattı ve yolun iptal edilmesini talep etti.Change.org’da yer alan kampanyada, şunlar dikkat çekiyor:Arkeolojik ve doğal sit alanlarına tehditProje, güzergahı boyunca 11 arkeolojik sit alanı ve 9 koruma alanına zarar verebileceği söyleniyor. Yolun geçeceği bazı kritik bölgeler ise şunlar:Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nin başlattığı kampanya, kısa sürede binlerce destekçiye ulaştı. Kampanya açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Finike-Demre-Kaş-Kalkan Duble Yol Projesi, bölgenin tarihi dokusuna ve doğasına büyük zarar verecek. Bu proje durdurulmazsa, nesiller boyu korunmuş doğal ve kültürel miras yok olabilir."Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı sonrasında, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları yasal yollarla projenin iptali için mücadele ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trafikte-yeni-duzenleme-geliyor-ehliyetine-aninda-el-konulacak-1092998160.html
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likya, likya yolu, coğrafya, çed raporu, finike, kaş, akdeniz, yol
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ÇED kararı sonrası tepkiler büyüdü: 'Likya bölgesi tehdit altında'

13:03 24.01.2025
© AALikya Yolu
Likya Yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi için ÇED olumlu kararı vermesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Projenin, 11 arkeolojik sit alanı ve 9 koruma alanına zarar vereceği, 66 bin ağacın kesileceği belirtilirken çevreciler projeye karşı kampanya başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi ile ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu Kararı verildiğini duyurdu. Bakanlığın 17 Ocak 2024 tarihli açıklamasında, projenin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek uygun bulunduğu belirtildi.
Proje, Akdeniz’in gözde turistik bölgelerini kapsayan bir duble yol inşasını içeriyor. Ancak yol güzergahının, bölgenin doğal ve kültürel varlıklarına zarar verebileceği ifade ediliyor.

Çevrecilerden tepki: Tarihi ve doğal doku yok olacak

Çevreciler ve sivil toplum kuruluşları, projenin bölgedeki tarihi ve doğal alanları yok edeceği gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği, projeye karşı bir kampanya başlattı ve yolun iptal edilmesini talep etti.
Change.org’da yer alan kampanyada, şunlar dikkat çekiyor:
57 hektar orman alanı, 118 hektar tarım alanı ve 95 hektar makilik alan zarar görecek.
66 bin 73 ağaç kesilecek.
Yol, Beymelek Lagünü, Kaputaş Doğal Sit Alanı, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve birçok antik kentten geçerek tarihi ve doğal varlıkları tehdit edecek.

Arkeolojik ve doğal sit alanlarına tehdit

Proje, güzergahı boyunca 11 arkeolojik sit alanı ve 9 koruma alanına zarar verebileceği söyleniyor. Yolun geçeceği bazı kritik bölgeler ise şunlar:
Istlada/Hoyran Antik Kenti: Yol, bu tarihi kentin tam içinden geçiyor.
Myra Antik Kenti ve Sura, Kyaneai Antik Kentleri: Yol, bu alanların sınırlarından teğet geçerek doğal ve kültürel dokuya zarar verebilir.
Kaputaş ve Beymelek Lagünü: Türkiye’nin koruma altındaki doğal alanlarından biri olan bu bölgelerde de ekolojik denge bozulabilir.
Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nin başlattığı kampanya, kısa sürede binlerce destekçiye ulaştı. Kampanya açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Finike-Demre-Kaş-Kalkan Duble Yol Projesi, bölgenin tarihi dokusuna ve doğasına büyük zarar verecek. Bu proje durdurulmazsa, nesiller boyu korunmuş doğal ve kültürel miras yok olabilir."
Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı sonrasında, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları yasal yollarla projenin iptali için mücadele ediyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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