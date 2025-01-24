https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/canli-yayinda-ben-mehdi-azamin-hizmetcisiyim-diyen-gonul-derman-aytimur-tutuklandi-1092997064.html

Canlı yayında 'Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim' diyen Gönül Derman Aytimur tutuklandı

Canlı yayında 'Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim' diyen Gönül Derman Aytimur tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Gönül Derman Aytimur tutuklandı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T02:44+0300

2025-01-24T02:44+0300

2025-01-24T02:44+0300

türkiye

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cumhuriyet başsavcılığı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası Gönül Derman Aytimur hakkında soruşturma başlattı.Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna aykırı davranmak ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.Müge Anlı'nın programına katılan ve 'üfürükçülük' yaptığı iddia edilen zanlı canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim" ifadesini kullanmıştı.

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