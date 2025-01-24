https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/canli-yayinda-ben-mehdi-azamin-hizmetcisiyim-diyen-gonul-derman-aytimur-tutuklandi-1092997064.html
Canlı yayında 'Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim' diyen Gönül Derman Aytimur tutuklandı
Canlı yayında 'Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim' diyen Gönül Derman Aytimur tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Gönül Derman Aytimur tutuklandı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T02:44+0300
2025-01-24T02:44+0300
2025-01-24T02:44+0300
türkiye
mehdi
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tutuklanma
bursa
cumhuriyet başsavcılığı
müge anlı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası Gönül Derman Aytimur hakkında soruşturma başlattı.Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna aykırı davranmak ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.Müge Anlı'nın programına katılan ve 'üfürükçülük' yaptığı iddia edilen zanlı canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html
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mehdi, tutuklama, tutuklanma, bursa, cumhuriyet başsavcılığı, müge anlı
mehdi, tutuklama, tutuklanma, bursa, cumhuriyet başsavcılığı, müge anlı
Canlı yayında 'Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim' diyen Gönül Derman Aytimur tutuklandı
Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Gönül Derman Aytimur tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası Gönül Derman Aytimur hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna aykırı davranmak ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Müge Anlı'nın programına katılan ve 'üfürükçülük' yaptığı iddia edilen zanlı canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim" ifadesini kullanmıştı.