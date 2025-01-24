https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/calisan-annelere-bakici-destegi-sartlari-belli-oldu-basvuru-nasil-yapilir-1093007593.html

Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu: Başvuru nasıl yapılır?

Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu: Başvuru nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Kadın istihdamının arttırılması ve çocuğu olan annelerin iş yaşamından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı. Çalışan annelere verilecek destek... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T11:35+0300

2025-01-24T11:35+0300

2025-01-24T11:35+0300

ekonomi

anne

kadın

çalışan

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Kadın istihdamını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Çalışan anneleri desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı.Destek tutarı belli olduAvrupa Birliği (AB) ile birlikte ortak finanse edilen destek programından anneler ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak.Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik edilecekÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti.Bakıcı desteği 3 ilde devreye alınacakBakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını belirtti.Tam zamanlı çalışan da, yarı zamanlı çalışan da faydalanacakProje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere 510 euro (18 bin 926 lira), bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 euro (20 bin 779 lira), yarı zamanlı çalışan annelere 255 euro (9 bin 462 lira), bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere de 305 euro (11 bin 317 lira) verilecek.Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam edenlere verilecekProje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.Çalışan anneye bakıcı desteğine başvuru nasıl yapılır?Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Destek için başvurular, 'www. sgk. gov.tr' adresinden yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakan-isikhan-annelere-ozel-tesviki-duyurdu-basvuranlara-21-bin-lira-veriliyor-1092969944.html

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