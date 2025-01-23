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Bakan Işıkhan annelere özel teşviki duyurdu: Başvuranlara 21 bin lira veriliyor
Bakan Işıkhan annelere özel teşviki duyurdu: Başvuranlara 21 bin lira veriliyor
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir proje ile çalışan annelere maddi destek ve sigortalı çocuk bakıcılığı teşviki sunuyor. Bakan Vedat Işıkhan, projenin... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:39+0300
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türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelere yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında, annelerin kayıtlı istihdama katılımını artırmak ve sigortalı eğitimli çocuk bakıcılığı sistemini teşvik etmek hedefleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız” diyerek, sistemin detaylarını paylaştı. Bakan, 2025 yılında projeye 15 milyon TL’den fazla destek sağlanacağını belirtti.Destek miktarları detaylarıEDU-CARE II Projesi, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 20 ay boyunca uygulanacak. 2025 yılı için ayrılan aylık destek tutarı toplamda 15 milyon 295 bin TL olarak açıklandı. Destek miktarları, annenin çalışma durumuna göre farklılık gösteriyor:Bakan Işıkhan paylaşımında, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, anne, ödeme
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, anne, ödeme

Bakan Işıkhan annelere özel teşviki duyurdu: Başvuranlara 21 bin lira veriliyor

11:39 23.01.2025
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir proje ile çalışan annelere maddi destek ve sigortalı çocuk bakıcılığı teşviki sunuyor. Bakan Vedat Işıkhan, projenin Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürütüldüğünü ve 2025'te toplamda 15 milyon TL'nin üzerinde destek sağlanacağını açıkladı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelere yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında, annelerin kayıtlı istihdama katılımını artırmak ve sigortalı eğitimli çocuk bakıcılığı sistemini teşvik etmek hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız” diyerek, sistemin detaylarını paylaştı. Bakan, 2025 yılında projeye 15 milyon TL’den fazla destek sağlanacağını belirtti.

Destek miktarları detayları

EDU-CARE II Projesi, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 20 ay boyunca uygulanacak. 2025 yılı için ayrılan aylık destek tutarı toplamda 15 milyon 295 bin TL olarak açıklandı. Destek miktarları, annenin çalışma durumuna göre farklılık gösteriyor:
Tam zamanlı çalışan anneler:510 Euro ya da TL karşılığı 18 bin 926 TL
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan anneler:560 Euro ya da TL karşılığı 20 bin 779 TL
Yarı zamanlı çalışan anneler:255 Euro ya da TL karşılığı 9 bin 462 TL
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anneler:305 Euro ya da TL karşılığı 11 bin 317 TL
Bakan Işıkhan paylaşımında, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.
Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.
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