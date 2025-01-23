https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakan-isikhan-annelere-ozel-tesviki-duyurdu-basvuranlara-21-bin-lira-veriliyor-1092969944.html

Bakan Işıkhan annelere özel teşviki duyurdu: Başvuranlara 21 bin lira veriliyor

Bakan Işıkhan annelere özel teşviki duyurdu: Başvuranlara 21 bin lira veriliyor

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir proje ile çalışan annelere maddi destek ve sigortalı çocuk bakıcılığı teşviki sunuyor. Bakan Vedat Işıkhan, projenin... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T11:39+0300

2025-01-23T11:39+0300

2025-01-23T11:39+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

anne

ödeme

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelere yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında, annelerin kayıtlı istihdama katılımını artırmak ve sigortalı eğitimli çocuk bakıcılığı sistemini teşvik etmek hedefleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız” diyerek, sistemin detaylarını paylaştı. Bakan, 2025 yılında projeye 15 milyon TL’den fazla destek sağlanacağını belirtti.Destek miktarları detaylarıEDU-CARE II Projesi, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 20 ay boyunca uygulanacak. 2025 yılı için ayrılan aylık destek tutarı toplamda 15 milyon 295 bin TL olarak açıklandı. Destek miktarları, annenin çalışma durumuna göre farklılık gösteriyor:Bakan Işıkhan paylaşımında, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, anne, ödeme