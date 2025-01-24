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Bolu yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı
Bolu yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın felaketiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi daha gözaltına... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiği belirtilirken, soruşturma devam ediyor. Otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras yangın felaketinin ardından yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma işlemleri sürdürülüyor.Halit Ergül kimdir?Bolu doğumlu Halit Ergül, çocukluk yıllarını geçirdiği şehirde turizm sektörüne olan ilgisiyle kariyerine yön verdi. İlk adımını Bolu'da Gazelle Resort &amp; SPA otelinin kurucusu olarak atan Ergül, turizm alanındaki çalışmalarını bu bölgede sürdürmeye devam etti.
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otel, otel yangını, bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği

Bolu yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

19:51 24.01.2025 (güncellendi: 20:03 24.01.2025)
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın felaketiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece toplamda 14'e yükseldi. Otel sahibi Halit Ergül, yangın felaketinin ardından yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiği belirtilirken, soruşturma devam ediyor. Otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras yangın felaketinin ardından yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma işlemleri sürdürülüyor.

Halit Ergül kimdir?

Bolu doğumlu Halit Ergül, çocukluk yıllarını geçirdiği şehirde turizm sektörüne olan ilgisiyle kariyerine yön verdi. İlk adımını Bolu'da Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak atan Ergül, turizm alanındaki çalışmalarını bu bölgede sürdürmeye devam etti.
Kartalkaya gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede: Otel sahibi Halit Ergül de aralarında
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