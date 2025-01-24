https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bolu-yangini-sorusturmasi-otel-sahibi-halit-ergul-tutuklandi-1093030923.html

Bolu yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

Bolu yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın felaketiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi daha gözaltına... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T19:51+0300

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Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiği belirtilirken, soruşturma devam ediyor. Otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras yangın felaketinin ardından yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma işlemleri sürdürülüyor.Halit Ergül kimdir?Bolu doğumlu Halit Ergül, çocukluk yıllarını geçirdiği şehirde turizm sektörüne olan ilgisiyle kariyerine yön verdi. İlk adımını Bolu'da Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak atan Ergül, turizm alanındaki çalışmalarını bu bölgede sürdürmeye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html

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otel, otel yangını, bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği