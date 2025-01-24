https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bm-rusya-ve-abd-arasindaki-olasi-gorusmeleri-destekliyoruz-1093033062.html
BM: Rusya ve ABD arasındaki olası görüşmeleri destekliyoruz
BM: Rusya ve ABD arasındaki olası görüşmeleri destekliyoruz
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Haq, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılması olası görüşmeleri desteklediğini belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T21:46+0300
2025-01-24T21:46+0300
2025-01-24T21:44+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
farhan haq
donald trump
abd
rusya federasyonu
vladimir putin
ukrayna
görüşme
dmitriy peskov
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın brifinginde, BM’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeleri desteklediğini söyledi.Haq, konuya ilişkin soru üzerine “ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz” dedi.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Trump ile temaslara hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html
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birleşmiş milletler (bm), farhan haq, donald trump, abd, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, görüşme, dmitriy peskov, temas
birleşmiş milletler (bm), farhan haq, donald trump, abd, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, görüşme, dmitriy peskov, temas
BM: Rusya ve ABD arasındaki olası görüşmeleri destekliyoruz
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Haq, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılması olası görüşmeleri desteklediğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın brifinginde, BM’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeleri desteklediğini söyledi.
Haq, konuya ilişkin soru üzerine “ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Trump ile temaslara hazır olduğunu belirtmişti.