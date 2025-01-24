https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bm-rusya-ve-abd-arasindaki-olasi-gorusmeleri-destekliyoruz-1093033062.html

BM: Rusya ve ABD arasındaki olası görüşmeleri destekliyoruz

BM: Rusya ve ABD arasındaki olası görüşmeleri destekliyoruz

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Haq, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılması olası görüşmeleri desteklediğini belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T21:46+0300

2025-01-24T21:46+0300

2025-01-24T21:44+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

farhan haq

donald trump

abd

rusya federasyonu

vladimir putin

ukrayna

görüşme

dmitriy peskov

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın brifinginde, BM’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeleri desteklediğini söyledi.Haq, konuya ilişkin soru üzerine “ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz” dedi.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Trump ile temaslara hazır olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html

rusya federasyonu

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birleşmiş milletler (bm), farhan haq, donald trump, abd, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, görüşme, dmitriy peskov, temas